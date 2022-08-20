Korkuluklardan davet var

Türkiye'nin en neşeli, en renkli festivallerinden olan geleneksel Barbaros Oyuk Festivali 2 yıl aradan sonra bu yıl 5. kez yapılıyor. İlki 2016 yılında Urla Barbaros Köyü'nde yaşayan fikir annesi Demet Küçükkayalar'ın yönetiminde ve köylünün ortak çalışması ile yapılan festival pandemi dönemindeki 2 yıl aradan sonra bu sene de imece usulü ile 5. kez gerçekleşiyor.





TARIM VE TOPRAĞIN ÖNEMİ

Yerel adı "oyuk" olan tarla korkuluklarının köy sokaklarını süslediği, çok çeşitli ürünlerin standlarda sergilendiği ve satışa sunulduğu festival oldukça eğlenceli ve renkli geçiyor. Festivalin ana teması ve verdiği mesaj önemli. Tarımsal üretimin giderek azalması üzerine tarlaları bekleyen korkuluklar bu durumdan sıkılır ve köylüyü tekrar tarlalara dönmeye ikna etmek için köye gelirler. Köy sokaklarında, evlerin bahçelerinde köyde yaşayanların yaptığı yüzlerce oyuğun yer aldığı festivalde, ziyaretçilerin oyuklarla bol bol fotoğraflar çekmesi dikkat çekiyor. Önceki yıllarda binlerce ziyaretçinin gezdiği ve uzun saatler vakit geçirdiği festival, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin, sosyal mesajlar veren, köyde yaşam ve tarımın, toprağın önemine dikkat çeken tematik festivalini ziyaret etmek isteyenler Urla Barbaros Köyü'ne akın ediyor. Festivalde çeşitli yarışmalar, Barbaroslu kadınlardan oluşan koro, halk oyunları gösterisi, çeşitli sergiler ve çocuklara yönelik etkinlikler ve atölyelerle bu sene de 19-20-21 Ağustos tarihlerinde yapılıyor.





GÜZELLİKLER YARIŞIYOR

Festivalde gerçekleştirilen Oyuk Yarışması, En Güzel Bahçe, En güzel Avlu, En güzel Pencere Önü ve En Güzel Kapı Önü gibi yarışmalar renkli görüntülere sahne oluyor. Satış standlarında ise yerel üretim doğal ürünler, ev yapımı gıda ürünleri, el sanatları, kışa hazırlık ürünleri ve taze yiyecek, içecekler, dekoratif ürünler yer alıyor.