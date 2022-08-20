Tarihin yeniden yazıldığı ‘zafer ve gurur’ rotaları

İzmir Belkahve Atatürk Anıtı

Belkahve'de Ulu Önder Atatürk'ün kurtuluştan sonra İzmir'i ilk kez görüp seyrettiği noktada, 1991 yılında Heykeltıraş Tankut Öktem tarafından yapılmıştır. Merdivenle çıkılan taban üzerinde yer alan ve 16 metre yüksekliğindeki Mustafa Kemal Paşa'nın üniformalı heykeli görenleri kendine hayran bırakmaktadır.







Kütahya- Dumlupınar

Dumlupınar savaşı Kütahya'da gerçekleşmiş ve tarihe Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak geçmiştir. Dumlupınar savaşı, 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos 1922'de sona ermiştir. Savaşın sonunda Yunanlılar tamamen Anadolu'dan ayrıldı. Türk ordusu 200 yıl aradan sonra taarruz savaşı kazandı. Türk heyeti bu savaşında sonucunda Lozan'da önemli bir koz elde etti. Savaştan sonra kurulacak devletin siyasi temelleri atıldı. Bu savaş milli mücadelenin ne amaçla yapıldığını, bağımsızlık vurgusunun önemini niteler. Anadolu'nun tamamen Türklere ait olduğunu tüm dünyaya adeta haykırır.



Şehit Sancaktar Mehmetcik Anıtı - Kütahya

Atatürk, 31 Ağustos 1922 günü muharebe meydanını gezerken şehitler arasında düşman topçu mermisinin açtığı çukura gömülmüş bir sancaktar görür. Bu aziz şehit, toprağın üstünde katılaşmış kolu ile sancağı dimdik tutmaktadır. Manzara karşısında duygulanan Başkomutan, savaş sonrasında yapılacak 'Şehit Asker' anıtı için bunun sembol alınmasını emreder.



Sakarya Meydan Savaşı Müzesi

Sakarya Meydan Savaşı sırasında şehit düşen askerler anısına Polatlı İlçesi'nin Şehitler Kaşı mevkiinde dikilen anıt 28 Ekim 1973 tarihinde ziyarete açılmıştır. Yolun iki yanında yer alan sütunlar, savaşın üstün düşman güçlerine karşı kazanıldığının ifadesidir. Müzede; Sakarya Meydan Savaşı'na ait belgeler ve çeşitli fotoğraflar sergilenmektedir.





Afyon- Kocatepe

Bu anıtın temeli 30 Ağustos 1924 tarihinde Atatürk tarafından Zafertepe'de atılmış ve üç yılda bitirilerek 1927 yılında törenle ziyarete açılmıştır. 1961 yılında anıtın Berberçam Tepesi'ne taşınması kararlaştırılmış, 1964 yılında Zafertepe'de Zafer Anıtı'nın yapılması ile yerinden kaldırılarak Afyonkarahisar Müzesi'ne götürülmüştür. 1979 yılında ise şimdiki yerine taşınmıştır. Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi, Afyonkarahisar ili Merkez ilçesine bağlı Büyük Kalecik Kasabası sınırları içinde ve 1874 rakımlı Kocatepe üzerinde bulunmaktadır. Kocatepe, Anadolu'nun ve Türk Ulusu'nun kurtuluşunu sağlayan Büyük Taarruz'un 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı, sevk ve idare edildiği yerdir.



Kocatepe Şehitliği

Büyük Taarruz Şehitliği, şehitler anısına yapılan, sembolik bir şehitliktir. 500 şehidin mezar taşı vardır. Şehitliğin ön kısımda şadırvan ve namazgâh vardır. Şehitlik duvarları beyaz Ayazini taşından yapılmıştır ve girişte 8 metre yükseklikte geleneksel mimari tarzda inşa edilmiş kemerli kapı bulunmaktadır. Buradan şehit mezarlarının bulunduğu bölüme geçilmekte ve arka kısmında kaidesi ile beraber 18 metre yükseklikteki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı yer almaktadır. Anıtın kaidesinde mermer bloklar üzerinde Büyük Taarruz'a katılan bütün komutanların ve birliklerin adları bulunmaktadır.







Ve Anıtkabir...

Anıtkabir, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını içeren komplekstir. Emin Onat ile Orhan Arda'nın tasarımı olan Anıtkabir'in 1944'te başlanan inşası 1953'te tamamlanmıştır. Anıt mezar binası başta olmak üzere çeşitli yapı ve anıtların yanı sıra Barış Parkı olarak adlandırılan ağaçlık alandan oluşur. Kompleksteki ana yapı olan anıt mezar binasının 'Şeref Holü' olarak adlandırılan kısmında Atatürk'ün sembolik bir lahdi yer alır. Anıt mezar, revaklarla çevrili bu alanın bir kenarında konumlanır. Aslanlı Yol'un dört köşesi, tören meydanının çıkışı ve meydanın köşeleri olmak üzere komplekste on adet kule, iki heykel grubu ve Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi bulunur. Anıt Bloku olarak adlandırılan tüm bu yapılar, Barış Parkı adı verilen ağaçlık bir alanla çevrilidir.