Yolculuğunuza eşlik edecek kitaplar

Yolda - Jack Kerouac

Jack Kerouac'ın Yolda adlı romanı Beat Kuşağı'nı tanımlayan kurgu ve otobiyografinin harika bir karışımını sunan bir romandır. Yolda, Sal Paradise adlı genç bir adamın çılgın Dean Moriarty ile tanıştıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde birlikte çıktıkları nefes kesen yolculuğu anlatır.

Bir Dinozorun Gezileri - Mina Urgan

İngiliz edebiyatı profesörü ve yazar Mina Urgan'ın kaleme aldığı Bir Dinozorun Gezileri, yazarın başta Akdeniz Bölgesi ve Bodrum civarı olmak üzere Anadolu, Paris, İngiltere, İtalya, Sovyet Rusya ve Amerika'ya Urgan'ın tabiriyle dinozorca yani az parayla, tadını çıkarmayı ve insanları tanımayı hedefleyerek yapılmış gezilerini anlattığı bir anı ve gezi kitabıdır.

Seyahat Sanatı - Alain de Botton

Alain de Botton, Seyahat Sanatı kitabında Gustave Flaubert, Edward Hopper, William Wordsworth ve Van Gogh dahil olmak üzere bir dizi yazar, sanatçı ve düşünürün yardımıyla, tatil romantizminden otel mini barlarına, havaalanlarından manzara gezilerine kadar her şeye yönelik paha biçilmez bilgiler sunuyor. Varmamız gereken yere vardığımızda ne yapmamız gerektiğini söyleyen rehberlerin karşıt görüşü olan Seyahat Sanatı, neden ilk başta gittiğimizi açıklamaya çalışırken aynı zamanda faydalı bir şekilde yolculuklarımızda nasıl daha mutlu olabileceğimizi öneriyor.

Ye, Dua Et, Sev - Elizabeth Gilbert

Kendini keşfetmenin yoğun bir şekilde ifade edildiği dokunaklı bir anı kitabı olan Ye, Dua Et, Sev, kendi mutluluğunuzun sorumluluğunu üstlendiğinizde ve toplumun ideallerini taklit ederek yaşamaya çalışmayı bıraktığınızda neler olabileceğini anlatan bir kitap.

Yabana Dogru - Jon Krakauer

1991'de üniversiteden mezun olduktan hemen sonra Christopher Johnson McCandless, hayranlık duyduğu Jack London ve John Muir tarafından yapılanlara benzer bir vizyon arayışıyla Amerika'nın Batı ve Güneybatı'sını keşfetmeye çıktı. Bu keşfine başlamadan önce çölün ortasında plakasını söküp arabasını terk etti ve tüm parasını yaktı. Kendisine yeni bir isim verdi ve para ve eşyalar tarafından engellenmeden, doğanın sunduğu ham, filtresiz deneyimlerde özgürlüğü bulmak için yola çıktı. Arkasında çaresiz anne babasını ve kız kardeşini bırakarak vahşi doğada kayıplara karışan McCandless, dört ay sonra bir grup geyik avcısı tarafından ölü olarak bulundu. Jon Krakauer tarafından kaleme alınan Yabana Doğru, McCandless'in çıktığı bu yolculukta arkasında bıraktıklarının ışığında yazılan bir biyografik kitaptır.

Demiryolu Serserileri - Jack London

Eğlenceli bir otobiyografik öyküler koleksiyonu olan Demiryolu Serserileri'nde Jack London, berduş sokaklar arasında yaşadığı ve yolda geçirdiği günlerinden kesintiler sunuyor okuyucuya. Yük vagonlarında yaşamaktan yemek yemeye kadar serseri hayatının detaylı portresini çizen hikayeleriyle London, yaşadığı deneyimlerin zenginliği ve yaşamak için yalan söyleme zorunluluğu sayesinde de edebi kariyerinde bir sıçrama yaşar.

Simyacı - Paulo Coelho

Kitap, Mısır'ın çöllerinde bir hazineyi bulmak için çıktığı yolculukta kendi içindeki hazineyi keşfeden Endülüslü Santiago'nun hikayesini anlatıyor. Yol boyunca Roman bir kadınla, kendisine kral diyen bir adamla ve bir simyacıyla tanışan Santiago, okuyucuya rüyalarının peşinden gitmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Yol - Cormac McCarthy

Cormac McCarthy'nin kıyamet sonrası temalı romanı Yol, bir baba ve küçük oğlunun, endüstriyel uygarlığı ve neredeyse dünyadaki tüm yaşamı yok eden tanımlanmamış bir patlama sonucunda yanmış Amerikan topraklarında çıktıkları birkaç aylık süre boyunca devam eden zorlu yolculuğu anlatıyor. Hiçbir ümidin kalmadığı topraklarda çıkılan bir yolculuğun hikayesi olan Yol, birbirlerinin sevgisiyle ayakta kalmaya çalışan bir baba ve oğlun portresini çiziyor.

Seksen Günde Dünya Gezisi - Jules Verne

Jules Verne'in en sevilen kitaplarından biri olan Seksen Günde Dünya Gezisi, Londralı bir beyefendi olan Phileas Fogg'un, üyesi olduğu bir kulüpte bir gece vakit geçirirken arkadaşlarıyla sadece seksen günde dünyayı dolaşabileceğine dair girdiği bahis sonucu çıktığı olağanüstü yolculuğu anlatır. Fogg ve uşağı Passepartout'nun egzotik topraklardan ve tehlikeli yerlerden geçerek sonunu getirmeye çalıştıkları bu yolculukta, yaşadıkları aksiliklere göğüs germeye çalışırken aynı zamanda zamana karşı da yarış halindedirler.

Kayıp Çocuk Arsivi - Valeria Luiselli

Kitap, Amerika'yı bir baştan bir başa geçen yolculukları sırasında güneybatı sınırında bir göçmen kriziyle karşı karşıya kalan bir ailenin yol hikayesidir. Birkaç faklı bakış açısıyla kaleme alınan Kayıp Çocuk Arşivi, metinleri, sesleri ve görüntüleri harmanlayan modern bir edebi başarı olarak görülmektedir.