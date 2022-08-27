Deniz ürünleri ve otlarıyla tam bir Egeli

Yemyeşil baharı cıvıl cıvıl bir yazı ile Urla, Ege'nin inceliklerini, naif sakinliğini yaşayabileceğiniz son birkaç adresten biri. Doğanın sunduğu zenginlikleri avantaja çevirirken kendi ruhunu da korumayı başaran bölge, özellikle son birkaç yıldır sahip olduğu gastronomi potansiyelini hızlı adımlarla zirveye çıkarmayı başardı. Balıklıova da Urla'nın en şirin ve sakin kasabalarından biri. Otellerin ve beach clubların olmadığı, balığıyla ünlü olsa da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda lokantanın bulunduğu, yapılaşmanın yer yer yasak olması sebebiyle hala orijinalliğini koruyabilen bir kıyı köyü burası. Eski adı Polikhne olan bu kıyı kasabasında sevdiklerinizle birlikte güzel ve lezzetli zamanlar geçirebilmek mümkün. 100 yıl öncesinde bir Rum köyü olan ve Rumların gidişinin ardından Türklerin yerleştiği bu bölge, sakin ve huzur dolu bir tatilin hayalini kuranlar için kaçırılmaz bir fırsat.

HER MEVSİM GÜZEL

Balıklıova'nın isminin konuluş efsanesi de oldukça yaygın bir şekilde biliniyor.

Köyde yaşayanlar bir gün uyanır uyanmaz suyun yaklaşık 7 kilometre çekildiğini görürler. Ova su üstüne çıkmıştır ve balıklar ile kaplanmıştır. Bu olaydan sonra köyün ismi "Balıklıova" şeklinde anılıyor.

Balıklıova için 'ismiyle müsemma' diyebiliriz, çünkü yiyebileceğimiz en taze balık ve deniz ürünlerini burada bulabilirsiniz.

Tertemiz denizi ve balık restoranlarıyla ün salan kasaba, en çok bahar ve yaz aylarında ziyaret edilse de lokanta ve restoranlara her mevsimde talep var. Barbun başta olmak üzere en lezzetli deniz balıkları, kalamar ve midye adeta denizden çıkartılıp sofranıza getiriliyor. Enfes deniz ürünlerine eşlik eden Ege otları ve yörede bolca yetişen enginar da olunca, size Balıklıova'da muhteşem bir ziyafet çekmek ve kendinizi ödüllendirmek kalıyor.

AİLE SICAKLIĞI VAR

Bu hafta lezzet durağımızda sizleri bu mevsime özel lezzetlerden en taze yerli deniz ürünlerini tadabileceğiniz hayli yalın, çokça lezzetli ve her şeyiyle Egeli bir mekan olan Özal'ın Yeri'ne götüreceğim. Sahibi Yılmaz Çınar'ın 9. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'a benzerliğinden dolayı lakabı Özal olunca mekanın ismi de Özal'ın Yeri olmuş. Özal'ın yeri 1992 yılında merhum Yılmaz Çınar (Lakabı Özal) ve kardeşi Yıldıray Çınar tarafından kuruluyor. 30 yıl önce sekiz masa ile kurulan mekan, bugün 48 masa ile 200 kişiye hizmet vermektedir. Yaz kış açık olan mekan şimdi 2. kuşak genç jenerasyon tarafından yönetilmektedir. Mustafa Çınar gerçekten işini sevgi ile yapan yüreğindeki güzellik yüzüne yansıyan, gelecekte çok iyi başarılara imza atacağını düşündüğüm işini yaparken gözlerinin içi gülen, genç, başarılı, dinamik bir işletmeci. Özal'ın Yeri tam bir aile işletmesi. Merhum Yılmaz Çınar'dan sonra aile, işi sahiplenmiş. Mezeler anne Emel Çınar tarafından yapılıyor. Özal'ın Yeri'nin en önemli özelliği burada denizi çok iyi yaşayabileceğiniz doğal, samimi bir aile ortamı olması.

HER ŞEY YÖRESEL VE TAZE

Bütün ürünler günlük taze. Her şey köylüden günlük olarak alınmakta. Çoğu ürünleri kendileri üretmekte. Buranın en iddialı ürünü yerli kalamarı. Taze balıkları çok başarılı şekilde pişiriyorlar, deniz ürününe hak ettiği değeri vermeleri açısından çok önemli bir detay. Denk gelirseniz odun ateşinde, zeytinyağı ile kızartılmış barbun yemenizi tavsiye ederim. En başta da bahsettiğim gibi burası da hayli Egeli ve hayli yalın bir yer. Ürünleri en sade halleriyle size servis ediyor. Fiyatları makul, ambiansı güzel, servisi hızlı ve güler yüzlü, gerçekten gittiğimde en mutlu ayrıldığım yerlerden birisi.

BOL SALATA OT VE BALIK

Ortaya mevsim salata, Karaburun yarımadasına özgü hurma zeytini, kuru cacık veya haydari ikram olarak verilmekte. Soğuk mezelerde hazır hiçbir şey kullanılmıyor. Acı turşu harika, bölgenin meşhur enginarlarından yapılan karidesli, çanak ve baby enginar çeşitleri, enginar kızartması ve pilavlı enginar, üzeri tulum peynirli patlıcan söğüş, Girit mezesi (Girit kabağı, süzme yoğurt, ceviz ve mayonez), atom, mütebbel (patlıcan, ceviz, dereotu ve tahin) mekana özgü özel bir lezzet. Ara sıcaklarda; efsane yerli kalamarına bayıldım doğrusu, tabi benim favorim balık restoranına gidince aradığım kalamar tava kokusunu çok seviyorum. Mavi kuyruk karidesi, böyle bir kalamar karides yemedim diyebilirsiniz. Ana yemekte; Ege'nin incisi Karaburun yarımadasının en iyi kaya barbunu, deniz çipurası ve levreğin çeşitli ızgara ve tava çeşitleri yapılmaktadır. Tatlı olarak tahin helva...



Son söz; Balık, bir yemekten daha ötedir... Deniz ister, dost ister, hatta yanında bir içecek ister, tazecik meze ve enfes arasıcaklar ister, özenli sunum ve balığın en tazesini lezzetlisini ister... Özal'ın Yeri, bu bahsettiğimiz tüm detayları bir arada bulabileceğin, denize karşı balık keyfi yapabileceğiniz özel bir mekân... Özal'ın Yeri ailesine bu lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN / LEZZET DURAKLARI