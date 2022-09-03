Lezzeti anneden disiplini babadan gelen mutfak

Yemek kültürü, sofraların etrafında birleşen insanları yakınlaştırıyor. Ortak bir dil konuşmalarını ve kültürlerin kaynaşmasını sağlıyor. Sentez bir özellik taşıyan modern Türk Mutfağı, beslendiği kaynakları itibariyle, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan yolculuğun izlerini taşımaktadır. İzmir'de köklü geçmişe sahip esnaf lokantalarının yeri bir başkadır. Farklı kültürlerin beşiği olmuş İzmir'de, geleneksel Türk yemeklerinin birçok çeşidinin bulunabildiği esnaf lokantaları kabuğunu değiştirse de hala gözlere ve midelere ziyafetler çekiyor. Esnaf lokantalarının özelliği yemekleri taze lezzetli ve belirli bir kitlesi vardır. Görsel sunumdan çok damak zevkine hitap ederler.

Esnaf kesimi, yemeğin sadece bir ihtiyaç değil, mutluluk verici bir eylem olduğunu bilirler. Esnaf lokantalarının Ahilik anlayışının yön verdiği usta çırak ilişkisiyle uzun yıllardır varlıklarını sürdürmektedir. Yerli ve yabancı müşterilerinin çok olduğu, geleneksel lezzetlerini ev yemekleri tadında yıllardır korudukları, müdavimlerinin çok olduğu ve geleneksel hizmet anlayışına sahiptir. Bugün lezzet durağımız, bir esnaf lokantası olarak İzmir Çamdibi Fatih Caddesinde 60 yıldır hizmet veren Özüm Lokantası.

Özenle seçilmiş ürünlerle, sağlıklı ve hijyenik olarak hazırlanan lezzetleri ile ziyafet sunmaktadır. Özüm Lokantası bir aile işletmesi. Göçmen ailenin dedesi Yugoslavya'dan gelip Kurtuluş Savaşı'na katıldıktan sonra Akhisar'a yerleşmiş. Babaanne Selanik, anne Bulgaristan göçmeni. Baba Kamil Özüm, Akhisar'da Çınaraltı Köftecisi'ni kurmuş 25 yıl orada Kamil'in yeri olarak hizmet vermiş. 1968 yılında Çamdibi Fatih Caddesi ilk lokantası Özüm Lokantası'nı açmış. 1989 yılında baba vefat edinceye kadar dört kardeşle birlikte devam etmişler. 1989 yılından beri Mehmet, Rıdvan, Adnan, Serdar Özüm kardeşler babadan aldıkları disiplini iş sevgisini bayrağı aynı şevk ve heyecanla devam ettirmekteler.

4 ÇORBA, 20 YEMEK ÇEŞİDİ

Esnaf lokantalarının İzmir'deki en önemli temsilcilerinden birisi olan, Özüm Lokantası'nın bu kadar uzun süre yaşaması ve İzmir'in simge mekanlarından olmasının sebebini Adnan Özüm şu sözlerle anlatıyor: "4 kardeş olarak her gün Sabah 06.30 akşam 17.00 'ye kadar hepimiz işimizin başındayız. Bütün alımları, yemeklerin yapımını ve müşterinin karşılanmasını hepsini bizzat kendimiz yapıyoruz.

Babamızdan, dedemizden aldığımız iş disiplinini kültürü bilgiyi tecrübeyi kullanarak her gün daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii en önemlisi rahmetli annemizden aldığımız elle göçmen lezzetlerini kültürünü yaşatıyoruz."

50 kişilik bir mekan ama günde 500- 1000 kişi aralığında kişi giriş yapıyor. Sabah 06.30'da çorba servisi başlıyor. Tavuk suyu, işkembe, kelle paça, mercimek olmak üzere günlük dört çeşit sabit çorba çeşidi bulunmakta. Günlük hazırlanan 20 çeşit yemek mevsimine göre değişmekle birlikte; kurufasulye, etli nohut, patlıcan kebabı, Arnavut ciğeri, İzmir köfte, kuzu tandır, taze fasulye, bamya, acılı et sote ve et kavurma gibi klasik lezzetlerden oluşmakta. Pazartesi tandır, Salı elbasan, Çarşamba göçmen usulü büryan pilavı, Perşembe kadınbudu köfte, Cuma Rosto günü. Dönerini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tatlı olarak; fırın sütlaç, Kemalpaşa ve kaymaklı ekmek kadayıfı var. Bütün tatlıları kendileri yapıyorlar ama özellikle kaymaklı ekmek kadayıflarını mutlaka denemenizi tavsiye ederim enfes.

Son söz; Yemek kültürü, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade şekillerinden biridir. Yemek kültürümüze bir değer katan 60 yıl aile geleneğini kültürünü yaşatan büyüten bugünlere getiren Özüm ailesini tebrik ediyorum. Yemek kültürümüze gastronomimize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor bu lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN