Fütüristik güneş gözlükleri

Bu sezon her şeyin en farklı stili ön plana çıkıyor. Balenciaga markasının güneş gözlükleri uzaylı görünümünü sokaklara taşıyor. Üstüne Bottega Venetta aynı stilde gözlüklerle karşımıza çıkınca durum artık moda dünyasını ele geçirmiş sayılır. Bu gözlükler için tarzınızın spor olması gerekiyor. Özellikle taytlar ve eşofmanlarla kombinlenen bu gözlükler oversize blazer ceketlerle de stilinizde fark yaratır.

Form olarak henüz alışılmışın dışında olsa da moda dünyası bizi bu forma da alıştıracak gibi gözüküyor. O zaman sokaklarda birer ufo gibi olmaya hazır olun!

YENİ KARISIM: SİYAH-BEYAZ

Siyah ve beyaz iki zıt renk olarak bilinir fakat ikisi bir uyum içinde görünür. Siyah ve beyazla birleşen grafik desenler ise farklı bir stil yaratıyor. Bu sezon siyah beyaz grafik desenler, iddialı trendler olacak. Siyah ve beyaz parçaları bir araya getirerek kombin yapan kadınlar, bu sezon siyah beyaz grafik desenleri çok sevecek. Bu kış sezonunda kendinden monokrom (siyah-beyaz) desenli parçaları es geçmeyin, mutlaka bir göz atın derim. Bir çok tasarımcının altını çizdiği bu eğilime ayak uydurmaya hazır olun!

FULYA TANYOL