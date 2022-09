İstinyePark’ta yöresel lezzetlere farklı dokunuş

Gaziantep ile özdeşleşen, bu şehrin önemli bir markası olan Antep baklavası, Gaziantep'i Gaziantep yapan önemli bir değerdir. Antep baklavası tescili, Türkiye'nin AB'den aldığı ilk coğrafi işarettir. Baklava, her lokmasında ayrı bir lezzet saklı olan 40 katlı bir lezzet. Üstelik bu tatlıda lezzet kadar, bir tarih yolculuğu da saklıdır. Bu hafta lezzet durağımızda İzmir'in bir numaralı marka dönercisi olarak bir başarı hikayesi yazan Dönerci Vedat'ın yeni markası İstinyePark'taki By Vedat Usta Kubba'dayız.

Baklava ve içli köfteye farklı dokunuşlar katarak kaliteli malzemelerle yöresel lezzet şöleni yaşatıyor. 1 ay önce açılmış By Vedat Usta Kubba... Kubba Arapça'da içli köfte demek. Çok özel kupon bir iş ortaya çıkararak yöresel ile kaliteyi ve ustalığı bir araya getirmişler.

YOL VE İŞ ARKADAŞLIĞI

Gerçek anlamda içli köfteyi, Antep yöresinin tatlılarını, kaliteli malzemelerden yapılmış en orijinal lezzetinde yemek istiyorsanız adresiniz By Vedat Usta Kubba. Dönerci Vedat'ın ortakları Mahmut, Vedat ve Ozan Akçakale kardeşler, 20 yıldır birlikte kader birliği, yol ve iş arkadaşlığı yaptıkları Mahmut Kılıçalp ile birlikte uzmanlık alanlarını kullanarak hem usta hem iş ortağı olarak yola çıkmışlar. Ortaklar burada yılların bilgi birikimlerini, uzmanlık alanlarını, tecrübelerini, yol arkadaşlığını, dostluklarını ve sevgilerini birleştirmişler.

BİR UZMAN GÖZÜYLE

By Vedat Usta Kubba İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin pazaryeri katında yani Dönerci Vedat'ın da olduğu katta 80 metrekare 70 kişilik şık zarif nezih bir mekan. İşletme Müdürü Umut Ulaş... Dönerci Vedat'ın da müdürlüğünü yapmış tecrübeli genç dinamik bir isim... Ben içli köfte seven birisi olarak uygulamada yapılan yanlışları bildiğim için içli köfteye mesafeli yaklaşıyordum. Bu sektörde yıllarca yöneticilik yaptım, çok özel mekanları tenzih ederek söylüyorum, içli köfteler genelde dolabı temizleme yani dolaptaki etleri değerlendirme alanı olarak kullanılıyor. Burada içli köftenin içerisinde gerçek etin lezzetini kalitesini hissediyorsunuz. Yılların tecrübesiyle, bu sektörün her kademesinde çalışmış bir uzman gözüyle gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki bu içli köfteleri mutlaka deneyebilirsiniz. Mutfak ve servis ekibinde 2'si gıda mühendisi olmak üzere 12-13 kişi çalışıyormuş.

TEK YAPRAKLI BAKLAVA

Antep yöresinin en özel tatlılarına, daha az hamur daha çok malzeme ile kendi özel yorumlarını katarak çok özel lezzetler ortaya çıkarmışlar. Normal baklavalarda 10 yapraktan yapılan baklava By Vedat Usta Kubba'da tek yapraktan yapılıyor. Hamuru az olduğu için şerbeti haliyle az çekiyor. Normal baklava çeşitlerinde % 70-80 hamur bulunmasına rağmen By Döner Kubba'da bu oranı tersine çevirmişler. Burada % 70-80 malzeme % 20-30 hamur kullanılıyor.

İzmir'in dönerde bir numarası Vedat Usta'nın ve By Vedat Usta Kubba'nın ortaklarından Mahmut Akçakale, "Dönerde İzmirlilere yıllardır nasıl çizgimizi bozmadan sürdürebilir şekilde kaliteyi sunduysak burada da aynı Dönerci Vedat kalitesini, güvenini ve standardını sunuyoruz. İnsanlar 'By Vedat Kubba'da tatlı yedik ama hiç rahatsızlık hissetmedik, midemizde rahatsızlık yaşamadık' desinler istiyoruz. Biz burada gerçek anlamda yöresellik ile kaliteyi buluşturduk. Bütün malzemeler ve ustalar Antep yöresinden. Antep'i İzmirlilerin ayağına getirdik" diyor.

15 ÇEŞİT TATLI SUNULUYOR

5 çeşit içli köfte var. 4 çeşit kızartma olarak sunuluyor. Bunlar tandır etli, peynirli, patatesli ve biz Egeliler için Ege otlu... İçli köftenin haşlamasına ilk başta sıcak bakmadım ama tadınca bayıldım gerçekten. Altında sarımsaklı yoğurt, üstünde Antep yöresinden getirilen pul biberle servis ediliyor; mutlaka deneyin. Tatlı olarak 15 çeşit mevcut. Antep ve Güneydoğu Anadolu yöresinin tatlılarını yapıyorlar. Kendi mutfaklarında geliştirdikleri özel tatlıları var. Onları farklı günlerde Şefin Spesiyali olarak sunuyorlar. Cennet çamuru, Burma kadayıfının farklı versiyonunu yapıyorlar. Burma kadayıfının içine Antep fıstığı toz olarak, üzerine de tane olarak da serpiliyor. Fıstıkzade, Antep'ten özel olarak getirdikleri özel kaymakla servis ediliyor. Klasik kadayıf da var. Sarma cevizde cevizi ön plana çıkarmışlar. Sarma cevizde dışı baklava hamuru, içi tamamen tane ve toz olarak cevizlerle bezenmiş özel bir lezzet. Şefin spesiyali sarma, bu klasik sarma gibi değil, daha bol malzemeli, çıtır havuç dilimi, klasik havuç dilimi ama bol malzemeli ve kendi yorumlarını kattıkları için farklı bir lezzet ortaya çıkmış.

DÖNERCİ VEDAT TAM BİR AİLE İŞLETMESİ

TÜRK mutfağının geleneksel lezzeti olan genellikle Bursa ve Ankara'da meşhur olan döner için ezber bozacak derecede lezzetli olan İzmir'in 1 numaralı marka dönercisi 'Vedat Usta İstinye- Park'ta. Dönerci Vedat Usta'nın, Altındağ'da küçük bir dükkânda başlayan serüveni yeni şubelerde de aynı hızla devam ediyor. Dönerci Vedat tam bir aile işletmesidir. İşin başında, bütün süreçlerinde; etin alımından işlenmesine, pişirilip kesimine kadar aile fertleri bulunuyor. Döneri sadece biftek ve kuzu etinden yapılıyor. Kıyma kesinlikle kullanılmıyor. %100 dana biftekten ve %100 kuzu kaburgadan yapılıyor.

SON SÖZ; By Vedat Usta Kubba, İzmir'in eksikliği olan yöreseli kalite ve ustalıkla buluşturmuş. İnsanlara farklı bir kaliteyi sunmuşlar. Çok da başarılı olmuşlar. By Vedat Usta Kubba ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

SEZER ALTAN