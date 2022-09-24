300 ünlü şef ile 3 milyon lezzet tutkunu buluştu

Gaziantep dünyada gastronomi alanında pekçok platformda Türkiye'yi temsil eden ilk şehir. Bir kez daha en önemli gastronomi merkezlerinden biri olduğunu kanıtladı. Kadim mutfağıyla Gaziantep'i dünya sahnesine taşıyan, bölgeye, ülke ekonomisi ve turizmine katkı sağlayan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep), dördüncü kez ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından binlerce lezzet tutkununun buluşma noktası oldu.



60 ÜRÜNE TESCİL BELGESİ

15-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festivalde pek çok organizasyon gerçekleştirildi. İlk gün Antepfıstığı hasadı ve şire yapımıyla konuklarına kapılarını açan GastroAntep; ardından birbirinden renkli, eğlenceli ve bilgilendirici etkinliklerle devam etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşen festival, yaklaşık 70 ülkeden katılımcı, 20'si Michelin yıldızlı 300 ünlü şefi buluşturdu. Bu yılki teması "Sürdürülebilirlik" olan festivalde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında tescillenen 100 coğrafi işaretli üründen 60'ının tescil belgelerinin teslimi için tören yapıldı. Festivalin ilk günü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı iş birliğinde "Sürdürülebilir Bir Gastronomi İçin Coğrafi İşaretlerin Önemi: Gaziantep Örneği" çalıştayı da gerçekleştirildi.



Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 100 coğrafi işaretli üründen 60'ının tescil belgelerinin teslimi için tören yapıldı.



SAHNEDE ÜNLÜLER VARDI

Festivali izlemek üzere Gaziantep'e gittiğimizde öncelikle şehrin kimliğine, kültür ve tarihine ilişkin bir programla karşılandık. Rekor ziyaretçi sayısına ulaşan GastroAntep; dört gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Festival coşkusu tüm kenti sararken Anadolu Ateşi'nin gösterisi, ünlü sanatçılar Haluk Levent, Emircan İğrek ve Derya Uluğ'un konserleriyle müzik ve eğlence dolu saatler yaşandı. Festivalde dört gün boyunca paneller, Michelin yıldızlı şeflerle workshoplar, uzman konukların katıldığı söyleşiler, Lokal Chef Yarışması, çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.





ŞEHRE İKİ YENİ MÜZE

Gaziantep'in kültürel zenginliği mutfağının gölgesinde kalıyor gibi görünse de bölgeyi müzeler şehrine dönüştüren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep'in zengin potansiyelini nakış gibi işleyerek şehrin her noktasında ziyarete açmış. Gastronomi ile kültürü ustalıkla buluşturan Gastroantep de bu anlayışı her yıl biraz daha ileriye taşıyor. Sözgelimi bu yıl festival kapsamında şehre iki yeni müze daha kazandırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı Udma Peynir Müzesi bu alanda büyük bir eksikliği gideriyor. Festivalin ilk günü açılan Rayiha Baharat Müzesi de baharatın tarihini modern müzecilik anlayışıyla izleyenlere aktarırken müzenin Ar-Ge bölümünde baharatın DNA'sı özü, özgün efektleri araştırılacak. Restoran bölümünde de baharatın kullanımıyla ilgili yeni lezzetler deneyimlenecek.

FATİH ŞENDİL