Türk filmleri Berlin’de buluşacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 5 Kasım ile 11 Kasım tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek olan Berlin Türk Film Festivali'nin (BTFF) tanıtımı yapıldı. İstanbul'da basınla buluşan festival başkanı Cenk Yengiloğlu ve başkan yardımcısı Ezel Richter ünlü konuklar merak edilen soruları yanıtladılar. Göçün 60. Yılına istinaden (Share Your Dream) sloganıyla yola çıkan Berlin Türk Film Festivali, Türkiye'nin ve Almanya'nın önde gelen yönetmen, yapımcı, oyuncu ve akademisyenlerini bir araya getirecek. Berlin Türk Film Festivali (BTFF) Golden Tor ödülleri için uzun metraj filmlerin jüri başkanlığını yönetmen Abdullah Oğuz yapacak. Festival 5 Kasım Cumartesi akşamı Cineplex Alhambra sinema salonunda Göçün 60. Yılına ithafen değerli sinema yönetmeni Sinan Çetin'in "Berlin in Berlin" filmi ile açılacak. Açılış Gala gecesine yönetmen Sinan Çetin, oyuncular Hülya Avşar ve Cem Özer katılacak. Öte yandan birçok ünlü yönetmen ve oyuncu Berlin Tıtanic Hotel de Master Class, Workshop ve söyleşilere katılacak. Festival konukları Kreuzberg Kottbusserde bulunan ünlü et restoranı Blackbull Grillhouse de ağırlanacak.

