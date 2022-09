Yakamoz eşliğinde taze deniz ürünleri şöleni

Naif, nostaljik ve doğal keşifler sunan tarihi Urla kasabası, telaşsız ruhu, insancıl ve dostane atmosferi, mis gibi havası ile tam anlamı ile Ege zamanını yaşatan bir adres. Sahip olduğu güçlü gastronomi turizmini günden güne parlatan yarımadanın sunduğu güzellikler büyülemeye, gelişmeye devam ediyor. Bu hafta şehirden kaçışların en huzurlu ve en dingin adresi Urla ile huzurlarınızdayız. Yazın son günlerini yaşadığımız bugünlerde kendinize keşfedecek, köşe bucak gezecek, stresinizi, yorgunluğunuzu üstünüzden atacak bir rota arıyorsanız Urla en iyi seçenek.





HER DETAYINDA URLA VAR

Bu hafta lezzet durağımızda Urla İskele'deki Adres Balık var. Urla'nın en güzel yeri olan Balıkçı barınağının da bulunduğu iskele bölgesi Urla'ya gelen ziyaretçilerin ana uğrak yeri durumundadır. Klazomenai Antik Kenti'ne ve Karantina adasına yakınlığı, İskele bölgesinin turistik merkez olmasında etkilidir. Adres Balık Urla'da; En taze deniz ürünleri, yakamozlar eşliğinde sizlere servis ediliyor. Her bir detayında Urla'nın eşsiz ve kadim kültürünün izlerini taşıyan çok güzel bir mekanda, çok özel tatlar haftanın her günü sizlere sunuluyor... Rahatlıkla Adres Balık'ta son zamanların en güzel meze ve balığını yediğimi söyleyebilirim. Urla İskele, güleryüzlü güzel insanların huzur içinde yasadığı cennetten bir köşe sanki. Zaman asılı kalmış, hayat akmıyor. Adres Balık mistik atmosferi, önünüzde ise mendirek ve harika Ege balıkçı kasabası tablosu ile birleşince şairin dediği gibi... En güzel deniz: henüz gidilmemiş olanıdır / En güzel çocuk: henüz büyümedi / En güzel günlerimiz: henüz yaşamadıklarımız...





NEZİH VE KEYİFLİ ORTAM

Adres Balık 2009 yılında Dinçer Gözmen tarafından ilk önce Urla Kalabak'ta kurulmuş. Daha sonra şimdiki yerinde 2013 yılında Urla İskele'de nezih ortamda muhteşem Urla deniz manzarasının en güzel yaşandığı yerinde hizmet vermekte. Yazları açık alanda 150, kapalı alanda 120 kişi kapasiteli. Adres Balık Urla'yı insanlar, nezih, keyifli zamanlar geçirmek günlük, taze, özel deniz ürünlerini yemek için tercih etmektedir. Alımlar bizzat Dinçer Bey tarafından yapılmakta her şeyin en kalitelisi kullanılmaktadır.





MEVSİMİNE GÖRE MENÜ

Mekânın salon şefliğini açıldığı günden itibaren burada çalışan, işini sevgi ve tutku ile yapan genç başarılı şef Murat Özbilgi yapıyor. Güleryüzü ile sizi karşılayan şef, yıllardır müşterilerinin isteklerini biliyor, onları tanıyor. Mutfakta ise genç bir usta şef Veysel Özdemir harikalar yaratmakta. O enfes mezeleri, o yerli kalamardaki ustalığı, bir sanatçı ustalığıyla sunduğu tablo tatlı tabağı mükemmel. Mezelerden ahtapot karpaçyo gerçekten muhteşem. Son zamanlarda yediklerimin en iyisi. Portakal, limon, zeytinyağı ve baharatlardan oluşan özel sosu ile servis edilmekte. Atom her yerde atom yiyebilirsiniz ama burada kullanılan özel biberle bambaşka bir lezzet ortaya çıkmış denemenizi tavsiye ederim. Ezine peyniri, paprika biberi, özel sosu ve ceviz ile karıştırılarak yapılan şımarık, üç peynirli Girit ezme, kuş üzümlü ekşili patlıcan, deniz börülcesi, Rum cacığı, bademli yoğurtlu Şevketi Bostan, zeytinyağlı kabak çiçeği dolması benim sayabildiklerim. Ara sıcaklarda, kremalı mantarlı mevsimine göre Ege otları ile yapılan sıcak ot tabağı, yerli kalamardan yapılan kalamar tavada ustamız ustalığını konuşturmuş. Deniz mahsullü Şevketi bostan, beğendili veya ızgara ahtapot, havyarlı ve deniz mahsullü erişte mutlaka özellikle havyarlısını denemenizi tavsiye ederim. Avokadolu karidesli levrek sarma, kadayıflı karides de muhteşem. Ana yemekte mevsimine göre balık çeşitlerinin en özeli, usta ellerde yapılmış çeşitleri sunuluyor. Levrekli Şevketi Bostan, levrek lokum, tuzda balık, kremalı fesleğenli levrek, mevsiminde Enginarlı levrek harika. Tatlı olarak; Çikolata şelale, mekâna özgü katmer, ballı badem, Adres usulü kabak tatlısı tercih edilebilir.

Son söz; Urla, gastronomide yeni nesil işletmelerle bir adım öne geçmektedir. Urla'nın bütün bu güzelliklerini bir arada yaşayabileceğiniz keyifli mekanda taze deniz ürünleri ve enfes lezzetleri deneyemleyebilirsiniz.

SEZER ALTAN / LEZZET DURAKLARI