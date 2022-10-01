Aksiyondan komediye haftanın vizyonu

Her hafta olduğu gibi bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona girdi. Aksiyondan komediye, dramdan animasyona, bilim kurgudan korkuya önemli yapımlar sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Bu hafta Yanlış Anlama 2, Hızlı Ayaklar Olimpiyat Yolunda, Gülümse (Smile), Alaboraşk, Vesper, Yudi: Yedikonuk Cinleri, Yalnız Bir Evin Kahkahası (The Good House), Mekan, Paralı Asker Musul, Ses: Sonu Olmayan Gece ve Zuhal filmleri vizyonda olacak.

YANLIŞ ANLAMA 2

Gülşen Hüseyinli, Yılmaz Gruda, Cemal Hünal ve M. Fatih Özkan'ın başrollerde olduğu Yanlış Anlama 2, ünlü şef Ceyhun'un ustası ve arkadaşı Fazıl ile Azerbaycan'da yaşadığı macerayı anlatıyor. İstanbul'un en çok beğeni alan restoranından, Bakü'nün ara sokaklarındaki eski bir restorana uzanan bu hikâyede, izleyicileri bol bol kahkaha ve aşk bekliyor. 97 dakikalık bu yerli komedi filminin yönetmen koltuğunda ise Aykut Taşkın oturuyor.

HIZLI AYAKLAR OLİMPİ YAT YOLUNDA

80 dakikalık bir yerli animasyon olan Hızlı Ayaklar Olimpiyat Yolunda, kendi branşında yıldız adayıyken yaşadığı sakatlık sonucu sporu bırakmak zorunda kalan Ali'nin hikâyesini anlatıyor. Ali pistlere veda edip bir spor mağazasında çalışırken eski hocası Akif'in mağazaya gelmesi, Ali'nin hayatını birden değiştiriyor.

Akif Hoca'nın Karadeniz'de yaşayan ve Ali'nin spora geri dönmesini sağlayabilecek tek kişiden bahsetmesi ile Ali, İstanbul'dan Karadeniz'in yemyeşil yaylalarına heyecan verici bir yolculuğa çıkıyor.

GÜLÜMSE (SMİLE)

Parker Finn'in yönetmen koltuğunda oturduğu yabancı korku filmi Gülümse, Dr. Rose Cotter'ın açıklayamadığı korkutucu olaylar yaşaması ile başlıyor. Bu karşı konulmaz derecede bunaltıcı olan dehşet hayatını ele geçirmeye başlarken, Rose hayatta kalmak ve korkunç yeni gerçekliğinden kaçmak için sıkıntılı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

ALABORA AŞK

Cemal Hünal, Erkan Can ve Belçim Bilgin'in başrollerde olduğu yerli bir aşk filmi olan Alabora Aşk, bir Karadeniz kasabasında balıkçılık yapan Ali ile nişanlısı Esma'nın evliliklerine kısa bir zaman kala yaşanan acı bir olayı ve yapılması gereken çok zor bir seçimi konu alıyor. Ali, aşkı uğruna içinden çıkılması çok güç bir duruma bir çözüm üretirken, Esma'nın zeka geriliği olan çocukluk arkadaşı Samet'e karşı hissettiği yükümlülük izleyiciyi bambaşka bir soruya itiyor.

Aşk için mi yoksa sevgi için mi her şey yapılabilir?

VESPER

Bruno Samper ve Kristina Buozyte'nin yönettiği bilim kurgu filmi Vesper, dünyanın ekosisteminin çöküşünden sonra oluşan distopik bir gelecekte geçiyor. Çökmüş dünyanın kalıntılarında yaşamını sürdürmek için hayatta kalma becerilerini kullanan, Vesper ve hasta babası Darius, gizemli bir kadın olan Camellia'yı bulmaları ile heyecan dolu bir maceraya atılıyorlar.

YUDİ: YEDİKONUK CİNLERİ

Bu hafta vizyona girecek bir diğer korku filmi olan Yudi: Yedikonuk Cinleri, emekli bir doktor olan Serdar, karısı Nur ve bir trafik kazası sonucu engelli kalan oğlu Onur'un hikâyesini anlatıyor.

Nur'un Onur'u tekrar eski haline getirme arzusu yüzünden yapmış olduğu su büyüsü, Yudi'ye biat etmiş olan tehlikeli cin kavminin aileye musallat olmasına sebep oluyor.

YALNIZ BİR EVİN KAHKAHASI (THE GOOD HOUSE)

114 dakikalık yabancı bir komedi filmi olan Yalnız Bir Evin Kahkahası, şarap içmeyi ve kendi küçük sırlarını çok seven emlakçı Hildy Good'un lise aşkıyla yeniden karşılaşması sonrası gelişen olayları anlatıyor.

Hildy, yaşanan olaylar sonrasında onlarca yıldır yüzleşmekten kaçtığı tek insanla, yani kendisiyle hesaplaşmak zorunda kalıyor. Filmin başrollerinde ise Sigourney Weaver, Kevin Kline ve Morena Baccarin bulunuyor.