Direnişin kıtasında edebiyat

PARÇALANMA - CHİ- NUA ACHEBE

Chinua Achebe'nin 1958 yılında yayımlanan ilk romanı Parçalanma, Nijerya'nın güneydoğu kesiminde sömürge öncesi yaşamı ve 19.

Yüzyılın sonlarında Nijerya topraklarının Avrupalılar tarafından işgal edilmesini gözler önüne seren bir eser.

Yerli bir etnik grup olan Igbo'nun hayali Umuofia kabilesine mensup olan ve bölgenin güreş şampiyonu Okonkwa'nın hayatını anlatıyor Parçalanma.

JULY'IN İNSANLARI - NADİNE GORDİMER

1991 yılında Nobel edebiyat ödülünü kazanan Güney Afrikalı yazar ve politik aktivist Nadine Gordimer'in 1981 yılında basılan romanı July'ın İnsanları, Güney Afrika ve Güneybatı Afrika arasında uygulanan Apartheid'in bir iç savaşla sona erdiği yakın gelecekteki Güney Afrika'da geçen bir hikâye anlatıyor. July'ın İnsanları, Johannesburg'dan siyahi hizmetçilerinin köyü July'a kaçan liberal bir beyaz Güney Afrikalı aile olan Smales'ın yaşadıklarını anlatıyor.

MİCHAEL K. YAŞAMI VE YAŞADIĞI DÖNEM - J. M. COETZEE

Güney Afrika doğumlu J. M. Coetzee'nin 1983 yılında yayımlanan romanı Michael K. Yaşamı ve Yaşadığı Dönem, yazarın çokça ilgilendiği öznel kırılganlık ve varoluşsal hiçlik temaları etrafında şekilleniyor.

1970-1980 arasında, hayali bir iç savaş döneminde geçen anlatı, Cape Town'dan annesinin doğduğu kırsal kesimde yer alan bir bölgeye zorlu bir yolculuk yapan Michael K. Adlı bir adamın hikayesini anlatıyor.

YALNIZ AĞAÇLARIN ŞARKISI - YAA GYASİ

Yazarın ilk romanı Yalnız Ağaçların Şarkısı, biri Gana'da diğeri Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere Ganalı bir ailenin soyundan gelen iki ayrı kolun yaşamları boyunca iki yüzyılı aşkın bir süredir devam eden hikayesini anlatıyor. Köle ticaretinin zirvede olduğu on sekizinci yüzyılın ortalarından başlayan kitabın anlatısı, on dokuzuncu ve yirminci yüzyılın çalkantılı yılları boyunca bir ailenin hikayesini anlatırken Gana tarihine de ışık tutuyor.

SESSİZLİĞE HAYRANLIK - ABDULRAZAK GURNAH

2021 yılının Nobel edebiyat ödülünü kazanan Tanzanya doğumlu yazar Abdulrazak Gurnah'ın 1996 yılında yayımlanan beşinci romanı Sessizliğe Hayranlık, Tanzanya'nın bir bölgesi olan Zanzibar doğan ve 1960'lı yıllarda ülkeden kaçıp Birleşik Krallık'a yerleşen bir adamın hikayesini anlatıyor. Birleşik Krallık'ta öğretmen olan ve beyaz İngiliz sevgilisiyle bir kız çocuğu büyüten bu adam, Zanzibar'dan kaçışının üzerinden 20 sene sonra ülkesine geri döner ve geçmişi hakkında kendisini ve ülkesini sorgular.

AMERİKANA - CHİ- MAMANDA NGOZİ ADİCHİE

Afrika edebiyatının en başarılı çağdaş yazarlarından biri kabul edilen Chimamanda Ngozi Adichie'nin 2013 yılında yayımlanan üçüncü romanı Amerikana, üniversiteye gitmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden genç bir Nijeryalı kadın olan Ifemelu'nun hikayesini anlatıyor. Ifemelu'nun liseden sınıf arkadaşı Obinze ile olan aşk hikayesinin de işlendiği roman, Ifemelu'nun her iki ülkedeki yaşamının izini sürüyor.

KUZEYE GÖÇ MEVSİMİ - TAYEB SALİH

Yirminci yüzyılda Sudan'ın en büyük yazarlarından birisi olarak kabul edilen Tayeb Salih'in kaleme aldığı Kuzeye Göç Mevsimi, koloni sonrası klasik bir Arap romanıdır.

İngiliz sömürgeciliği ve Avrupa'nın modernlik kavramının genel olarak kırsal Afrika toplumları ve özel olarak ise Sudan kültürü ve kimliği üzerindeki etkisine odaklanan Kuzeye Göç Mevsimi, çağdaş Sudan toplumunun gerçekliğini şekillendiren Avrupa sömürgeciliğinin acımasız tarihini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer.

UZUN BİR MEKTUP - MARİAMA BÂ

Senegalli yazar ve feminist Mariama Bâ'nın mektup formunda yazılmış eseri Uzun Bir Mektup, yarı otobiyografik bir kitaptır ve Batı Afrika toplumundaki kadınların yaşamlarına ışık tutar. Mariama Bâ'nın ilk romanı olan Uzun Bir Mektup, Ramatoulaye Fall'un hayat boyu arkadaşı olan Aissatou Bâ'ya yakın zamanda dul kalması vesilesiyle bir mektup yazmaya başlamasıyla açılır.

AĞLA SEVGİLİ YURDUM - ALAN PATON

Güney Afrika tarihinin en ünlü ve önemli romanı kabul edilen Alan Paton'un Ağla Sevgili Yurdum, siyah adamın beyaz adamın kanunları altındaki ülkesi hakkında kaleme aldığı yakıcı güzellikte bir eseridir. Zulu papazı Stephen Kumalo ve oğlu Absalom'un, bir ülkenin ve ırksal adaletsizlikle parçalanmış bir halkın arka planında geçen ve okuru derinden etkileyen hikayesini anlatan Ağla Sevgili Yurdum, insan onurundan doğan klasik bir aşk ve umut, cesaret ve dayanıklılık eseridir.

HAYALPERESTLER - IMBOLO MBUE

Hayalperestler, 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz sırasında New York City'de yaşayan Kamerun'dan göç eden Jonga ailesi ile Jongaların varlıklı işverenleri olan Edwards ailesinin yaşadıklarını anlatır. Göçmenlik kavramı ve bir ülkede göçmen olmayla birlikte kişinin yaşadığı değişimlere ve zorluklara odaklanan Hayalperestler, ayrıca 2008 yılındaki ekonomik krizde işini kaybeden yazarın kendisinin "Amerikan rüyasının herkes için ulaşılabilir olmadığına" dair düşünceleriyle harmanlanmıştır.

BİR BUĞDAY TANESİ - NGUGİ WA THİONG'O

Afrika edebiyatının ve özellikle Kenya edebiyatının en önde gelen isimlerinden birisi olan Ngugi Wa Thiong'o'nun kaleme aldığı Bir Buğday Tanesi, Kenya'daki sıradan vatandaşlar için siyasi bağımsızlığın müjdesini verdiğinden Kenya halkının gönlünde ayrı bir yere sahiptir.

Kenya'nın sömürge yönetiminden bağımsızlığını aldığı günlerin kutlamaları olan Uhuru'dan on gün önce başlayan anlatı, ayrıca 1950'li yıllardaki Mau Mau ayaklanması da dahil olmak üzere Kenya Kolonisi'nin geçmişini geri dönüşlerle okura anlatıyor.

İngiliz sömürgeciliğine karşı topraklarını savunan insanların hikayesini anlatan kitap, Kenya'nın özgürlük mücadelesine ışık tutuyor.

KIZ KARDEŞİM SERİ KATİL - OYİNKAN BRAİTHWAİTE

Nijeryalı yazar Oyinkan Braithwaite'nin 2018 yılında yayımlanan ilk romanı Kız Kardeşim Seri Katil, iki kız kardeşin hikayesini anlatıyor.

KİM KORKAR ÖLÜMDEN - NNEDİ OKOROFAR

Ödüllü yazar Nnedi Okorofar tarafından kaleme alınan kıyamet sonrası Afrika'yı konu alan doğaüstü fantezi romanı Kim Korkar Ölümden, açık tenli Nuruların koyu tenli Okekeleri ezdiği bir gelecekte geçiyor.

AÇ YOL - BEN OKRİ

Nijeryalı yazar Ben Okri'nin 1991 yılında yayımlanan romanı Aç Yol, yazarın kaleme aldığı üçlemenin ilk kitabıdır. İsimsiz bir Afrika şehrinde yaşayan yaşam döngüleri doğum, ölüm ve yeniden doğuş yoluyla oluşan ruh çocukları Abiku'lardan biri olan Azaro adlı çocuğun hikayesini anlatıyor.

BENİMLE KAL - AYOBAMİ ADEBAYO

2017 yılında yayımlanan Benimle Kal, evliliklerinin ve evliliklerini parçalamakla tehdit eden güçlerin hikayesini anlatırken hem kadının hem de erkeğin anlatısına yer veren bir Nijeryalı yazar Ayobami Adebayo'nun kaleme aldığı ilk romandır.

BALIKÇILAR - CHİGOZİE OBİOMA

Nijeryalı yazar Chigozie Obioma'nın ilk ve en çok bilinen eseri Balıkçılar, 1990'lı yıllarda Sani Abacha diktatörlüğü döneminde geçer ve Nijeryalı bir kasabanın sakin bir mahallesinde, ailelerini temelden sarsan şiddetli bir kehanet verilen dört kardeşi konu alır.

TATLISU - AKWAEKE EMEZİ

Nijeryalı yazar Awaeke Emezi'nin yarı otobiyografik romanı Tatlısu, bir aileye sürekli kötü şans getiren kötü bir ruh olan, Nijeryalı bir baba ve Malezyalı bir annenin çocuğu olan Ada adlı ana kahramanın hikayesini anlatıyor.