Duvarların ardından hayata renkli bakış

MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, Menteşe Öğretmenevi'nde ebru sanatı eserlerinin yer aldığı 'Renk renk hayata bakış' sergisi açıldı.

AMAÇ RENKLERİ PAYLAŞMAK

YÜKÜMLÜLERİN yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve toplumsal hayata uyum becerilerinin geliştirilmesi kapsamında açılan serginin açılışı Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Cumhuriyet Savcısı Süleyman Aydın ile Denetimli Serbestlik Müdürü M. Korkmaz Peker tarafından yapıldı. Yükümlüler tarafından yapılan 30 eserin yer aldığı sergi, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.

SERGİ açılışında konuşan Denetimli Serbestlik Müdürü M. Korkmaz Peker, yükümlülerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve toplumsal hayata uyum becerilerinin geliştirilmesinin, diğer kurumlarla ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde, bireysel görüşme ve grup çalışması yapılması, boş zamanların yapılandırılması, yükümlülerin meslek kursları ve eğitim programlarına katılmalarının sağlanması gibi faaliyetlerle yerine getirildiğini söyledi. Bu kapsamda yükümlülerin boş zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak ebru sanatı faaliyeti gerçekleştirildiğini anlatan Peker, hükümlülerin yapmış olduğu ebru sanatlarını sergileyerek, vatandaşlarla paylaşmak istediklerini dile getirdi.

OSMAN AKÇA