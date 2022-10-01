Kırkağaç’ta 40 çeşitli lezzet şöleni

Yeme içme her zaman turist deneyiminin önemli bir parçası olmuştur. Dünyada yemek kültürü, insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Gerçekleştirilen gastronomi festivalleri ve etkinlikleri bu doğrultuda birçok çalışmaya göre en etkili yöntemlerden birisidir. Bu hafta lezzet durağımızda zengin yemek kültürü ve çeşitliliğiyle bölgenin tarihte gastronomi merkezi sayılan Manisa Kırkağaç ve doğdukları köyün kaderini değiştiren Cahit-Gizem Uslu çiftinin başarı öyküsü var.

Yerel olan güzeldir ve bu güzellikleri anlamak, anlatmak, yaşatmak hepimizin görevidir. Kırkağaç Tarihi Gurme Şehri Kalkınma Derneği tarafından bu yıl 2.si düzenlenen Kırkağaç Yemekleri Kültür Şenliği'ne ben de katıldım.

Şenlik, Kırkağaç'ın yöresel lezzetlerine marka değerine çok büyük katkı sundu, dolu dolu bir program oldu. Kırkağaç'a gelecek insan sayısını artırmayı, restoran, lokanta ve esnafın da bundan faydalanmasını sağlamayı planlıyorlar.

KÜLTÜR ŞENLİĞİ

Kırkağaç Yemekleri Kültür Şenliği "UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" sözleşmesi çerçevesinde resmi logo ve uzman desteği kapsamına alındı. Şenliği düzenleyen Kırkağaç Tarihi Gurme Şehri Kalkınma Derneği Başkanı Cahit Uslu, "Kırkağaç'ın yöresel yemek kültürünü ve tarihi mirasını korumak, tanıtmak ve bu çerçevede kültürel turizm ile gastroturizmi oluşturmak amacıyla Prof. Alpaslan Özerdem önderliğinde kurulan Kırkağaç Tarihi Gurme Şehri Kalkınma Derneği olarak her yıl çeşitli etkinliklerle bu konudaki bilinci artırmaya çalışıyoruz. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası sözleşmesi SOKÜM çerçevesinde resmi logo ve uzman desteği kapsamına alınan ve İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Evrim Ölçer tarafından desteklenen proje ilçenin tüm tarihi-sosyokültürel kimliği ve zengin yemek geleneğini koruma altına alarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

YENİ COĞRAFİ İŞARETLER

Aslında Kırkağaç denilince akıllara hemen kavun gelir. Şimdi tıpkı Kırkağaç kavununun aldığı coğrafi işaret gibi öne çıkan farklı lezzetleri hem 'Kırkağaç Çakal Pideli Paça', hem de 'Çakal Pidesi' için Mahreç adı verilen coğrafi işareti almak için çalışılıyor. Kırkağaç'ın yöresel lezzetlerinden arabaşı, avutma, bulamaç, çığırtma, dığan gözlemesi, ekmek aşı, gabarlama, gapçık, ekmek aşı, kapama, gumbar (işkembe dolması), kaymaklı kadayıf, kulak çorbası, lalanga, mantı, pideli paça, saşta helvası, sura ve topalak, çok beğenilen yemeklerden bir kaçı...

Paçalı pideyi yapmak için dana kellesi, kaval kemiği ve dana ayağını haşladığınız su ile dilimlenen pideleri üzerine pul biber ve tereyağı kızdırıp güzelce gezdirin.

Sıcak sıcak servis edin.

Topalak (Gurma): Bir çeşit kuru köfte.

Kıyılmış ete kıyma, maydanoz soğan katılıp, unla yoğrulur. Top haline getirilip yağda kızartılır. Ayrıca haşlanarak ve üzerine salça ve yoğurt dökülerek de yenebilir.

BİR BAŞARI HİKAYESİ

Doğdukları köyün kaderini değiştiren ulusal bir marka Yaratan Cahit- Gizem Uslu çifti büyük şehirdeki plaza hayatlarına veda edip topraklarına ve üretime dönen girişimci bir çiftin hikayesi "Karşı Köyden". İki yıl önce radikal bir karar alıp topraklarına dönen girişimci çift, yarattıkları 'Karşı Köyden' markasıyla reçelden salçaya, tarhanadan pekmeze katkısız ve doğal üretim yapıyorlar. Tüm bunların yanı sıra köylerinin bereketli topraklarından topladıkları şifalı onlarca bitkiyi de tüketici ile buluşturup büyük beğeni topluyorlar.

ODUN ATEŞİNDE SALÇA

Kısa sürede büyük bir ivme kazanarak büyüttükleri şirketlerinde ürün çeşitliliği her geçen gün artıyor ve ve yeni kategorilere girmeye hazırlanıyorlar. Kendi tarlalarında yetişen mahsullerden kendi köylerinde ve yine kendi gözetimlerinde üretim yapmaları onları birçok markadan ayırıyor.

Karşı Köyden markası, zeytin, zeytinyağı, erişte, kuru sebze ve meyveler, sirke çeşitleri ve bitki çayları gibi birçok ürünü bünyesinde bulunduruyor, özellikle kahvaltılık ürünleri ile göz dolduruyorlar.

Odun ateşinde kaynatma salçaları ve güneşte kurutma salçaları hiçbir endüstriyel işlem görmeden hazırlanıyor. Salçanın yanında bu sezon sarımsaklı, kekikli, fesleğenli gibi birçok hazır soslar da ürettiler.

Ayrıca katkı ve koruyucu içermeyen zeytin ve zeytinyağları ile son zamanlarda geliştirdikleri çeşnili zeytinyağları hem göze hem damağa hitap ediyor. Kaynatma ürünlerinin hepsini odun ateşinde hazırlayan Karşı Köyden ailesi şeftaliden balkabağına, kırmızı erikten karpuz kabuğuna kadar birçok reçel üretimi de yapıyor.

Kahvaltı sofralarını donatmaya kararlı olan Karşı Köyden markası yakın zamanda bebek gıdaları kategorisinede girmek için üretime başladı bile. Yeni sezon zeytin hasadı hazırlıkları yapan Karşı Köyden ailesi sezonda üretmiş oldukları ürünleri ve yine ilçe çiftçisiyle el ele vererek hazırladıkları mahsulleri yeni sezonda da sizlerle, sevdiklerinizle ve ihtiyaç sahipleri ile buluşturmak için sabırsızlanıyorlar.

Son söz;. Yöresel yiyecek ve içecekleri kapsayan gastronomik unsurlar gerek bölgenin kalkınmasında gerekse pazarlanmasında ve aynı zamanda destinasyon marka değerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu amaçla bölgenin Kırkağaç'ın markalaşmasında, tarihi ve yöresel lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasını sağlayan Kırkağaç Tarihi Gurme Şehri Kalkınma Derneği Başkanı Cahit Uslu ve Dernek Yönetimini emeği geçenleri kutluyorum.

SEZER ALTAN