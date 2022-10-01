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Haberler Cumartesi Podyumlardan sokağa eşarp şıklığı

Podyumlardan sokağa eşarp şıklığı

90’ların olmazsa olmazları arasında yer alan eşarp ve bandanalar, bu sezon yeniden ilgi odağı oldu. Farklı bağlama yöntemleriyle podyumlardan sokaklara taşan bu trendi siz de stilinize uyarlayabilirsiniz

1.10.2022

Podyumlardan sokağa eşarp şıklığı

Kadınların hayatında uzun yıllardır varlığını sürdüren eşarpların modası hiç geçmedi. 90'lı yılların olmazsa olmazı bandanalar yeni sezonla birlikte kaybettiği ilgiyi fazlasıyla çekeceğe benziyor.

Podyumlardan sokaklara taşan bu trendi siz de stilinize uyarlayabilirsiniz. Yazın başlayan bu trend farklı bağlama yöntemleriyle kış sezonunda da karşımıza çıkıyor.

STİLİNİZİ TAMAMLAYIN
Doğru seçilen bir bandana, stilinizi tamamlarken kombininizi bambaşka bir havaya sokabiliyor. Her türlü desen veya kumaşta bulunabilen bandanalar, yıllardır farklı kullanım şekilleriyle her döneme damgasını vuran bir aksesuar olarak öne çıkıyor.

FULYA TANYOL

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