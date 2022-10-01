Podyumlardan sokağa eşarp şıklığı

Kadınların hayatında uzun yıllardır varlığını sürdüren eşarpların modası hiç geçmedi. 90'lı yılların olmazsa olmazı bandanalar yeni sezonla birlikte kaybettiği ilgiyi fazlasıyla çekeceğe benziyor.

Podyumlardan sokaklara taşan bu trendi siz de stilinize uyarlayabilirsiniz. Yazın başlayan bu trend farklı bağlama yöntemleriyle kış sezonunda da karşımıza çıkıyor.

STİLİNİZİ TAMAMLAYIN

Doğru seçilen bir bandana, stilinizi tamamlarken kombininizi bambaşka bir havaya sokabiliyor. Her türlü desen veya kumaşta bulunabilen bandanalar, yıllardır farklı kullanım şekilleriyle her döneme damgasını vuran bir aksesuar olarak öne çıkıyor.

FULYA TANYOL