Anadolu’yu anlatan eserler Paris yolcusu

İZMİRLİ ressam, tasarımcı ve eğitmen Gülperin Sertdemir, 'Anadolu Kültürü' temalı eserleriyle "30. Çağdaş Sanat Fuarı ve Sanat Alışverişi 2022" kapsamında Paris'e gidiyor. Ressamlar, fotoğrafçılar, plastik sanatçıları ve heykeltıraşların en son eserlerini sunduğu, çok sayıda ülkenin çağdaş sanatçılarının katıldığı ulusal ve uluslararası bir aktivite olan organizasyon, 21-23 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek. 1984'ten günümüze kadar 24 kişisel ve 55 karma sergiye katılan, ödül almış ve halen kullanılmakta olan 30'dan fazla grafik tasarımı bulunan Sertdemir, bu etkinliğe ilk kez gideceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

DOKULARLA ÖRF, ADET, GELENEK

İLKİ 2007'de düzenlenen, çağdaş sanata, özgün eserlere kolay ve rahat bir erişim sunmasından ötürü kalıcı hale gelen ve yılda iki kez Paris'teki Louvre Müzesi'nde (Carousel Du Louvre) gerçekleştirilen fuarla ilgili konuşan Sertdemir "Bu etkinliğe Anadolu Kültürü teması ile katılıyor olmak ve ülkemi, kültürümüzü temsil etmek benim için çok heyecan verici. Küratörüm Armand Berberian'ın önerisiyle yer aldığım fuarda, tuval üzeri akrilik boya çalışmalarımı sergileyeceğim. Amacım, var olan Anadolu kültürümüze yeni bir üslup, yeni bir anlam kazandırmak. Smyrna, Hitit, Hatti, Hurri, Troya, Asur, Urartu, Frygia, Lydia, Karia, Lykia, Fenike, Helen ve Assos'a kadar uzanan Anadolu insanının kendi başlangıcı, potansiyeli, dönemlerin kültürel göstergeleri olan, örf, adet, sosyal yaşantı, gelenek ve alışkanlıklarını, içinde bulundukları koşulları belleğimde kodladım. Dokusal zenginliklerle dolu figürler ve nesneler arasındaki düzene farklı bir yorum getirdim" açıklamasını yaptı.

ERCAN AKGÜN