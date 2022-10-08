İmzalı kitaplar ayağınıza geliyor

Ilber Ortaylı/ Türklerin Tarihi 1 - Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa'nın Kapılarına

Türklerin Tarihi, göçebe bir kavimken Ortadoğu'nun güçlü uygarlıklarından birini tesis eden Türklerin günümüzde de çok konuşulan menşei tartışmalarıyla başlıyor. Akabinde Orta Asya'dan Anadolu'ya göç edip bölgeyi Türkleştirmeleri ve orada inşa ettikleri kültürün esasları...

Büyük bir mirasa, güçlü bir yapılanmaya ve tarihî bir zenginliğe sahip bir milletin, Türklerin adının nereden geldiği ve bu coğrafyaya ne zamandan beri "Türkiye" dendiği tartışmalarının tüm detayları...

Ziya Ünlütürk/ Hani Ayrılıklar da Sevdaya Dahildi?

"Onu ilişkiye başlarken değil, ayrılırken tanırsın." Neden böyle söylenir biliyor musun? Çünkü ayrılıkların nedenleri şimdinin içinde gizli değildir, çok eskilere dayanır. Anneyle kurulan ilk temasa kadar geri gitmek gerekir. Bağlanmak için hep aynı tip insanları seçiyor olman ve sonunda yine hep birbirine çok benzeyen ayrılıklar yaşaman tesadüf değil, seçim... Klinik Psikolog Ziya Ünlütürk'ün kaleme aldığı kitap, bağlanma şekillerini, travmaları ve ayrılık sonrası süreci güvenli bir deneyime dönüştürecek.

Coskun Bulut/ Çocuk Sehri

Çocuk şehrindeki vagonlarda maceradan maceraya koşmaya hazır mısın? Bu kitap seni Burak'ın unutulmaz rüyasına konuk ediyor. Tren saati ile başlayan yolculuğunuzda dönme dolaba binecek, go kart parkurunda yarışacak, kartopu oynayacak, leğende kayacak, deniz ve orman canlılarıyla tanışacaksın.

Canan Tan/ Anneannem Internette

Canan Tan, Türkiye'de mizah öyküleri kitabı olan ilk ve tek kadın mizah yazarı unvanını kazanmış yazarımız... Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz Gülmece Öykü ödüllerinin de sahibi yazar, kadının espri yeteneğinin tartışıldığı ülkemizde, romanlarının ve öykülerinin yanında mizah alanındaki serüvenini sürdürmekte...

Mecit Ömür Öztürk/ Dervisin Teselli Koleksiyonu 2

Her insanda "destekleyici bir iç ses" vardır. Bu sesi bulmak, kısılmışsa sesini açmak, durmuşsa harekete geçirmek gerekir. Destekleyici iç sesi açığa çıkarabilmek büyük bir kazanımdır. O ses susmuşsa ya da kısıklığı sebebiyle artık işitilmiyorsa insan, yaşadığı hadiselerin en olumsuz yanlarına odaklanmaya başlar. Bu da sonu gelmez bir mutsuzluğun başlangıcı olur. Dervişin Teselli Koleksiyonu 2-Klasik Metinlerle İyileşme kitabı Doğu'nun ve Batı'nın kadim öğretilerini kullanarak içimizdeki teselli sesini uyandırıp canlandırmayı hedefliyor.

Nehir Aydın Gökduman/ Saçaklı Kız'ın Pasaklı Günlügü

Saçaklı Kızın Pasaklı Günlüğü'nde Büş; kendi gibi olmanın, insanları olduğu gibi kabullenmenin, arkadaşlığın, cesaretin ve sevginin hikâyesini günlüğünde anlatıyor. İlk bakışta çılgın, zıpır, deli dolu haşarılıklardan ibaret gibi görünse de gerçek bir sevgi ve hoşgörü hikâyesi Büş'ün günlüğü.

Ayça Kaya/ 40 Günde Yeni Sen

Dr. Ayça Kaya bu kitapla okuru 40 günlük bir yenilenme yolculuğuna davet ediyor. Bu 40 günün sonunda hem fazla kilolarınızdan kurtulacak hem de daha sağlıklı bir bedene kavuşacaksınız. Kendinizi zinde, hafif, mutlu hissedeceksiniz... Kitabımın ilk yarısında sağlıklı beslenme bilincini bir davranışa, hayat biçimine dönüştürmeniz için 40 maddeden oluşan bir bölüm var. Kitabın ikinci yarısında ise "40 Günde Yeni Sen" beslenme programı var.

Defne Ongun Müminoglu/ Okumak Istemeyen Otti

Okumak mı? Oynamak mı? Otti için seçim çok kolaydı. Tabii ki Oynamak! Ama öğretmeninin verdiği ödevden de kaçış yoktu. Tatilde oyun oynamak varken kitap mı okuyacaktı yani? "Of ne sıkıcı!" diye homurdanan Otti tatilde bakın neler keşfedecek... Kendisi bile buna çok şaşıracak. Bizimle Otti ve arkadaşlarının o renkli dünyasına dalmaya ne dersiniz?