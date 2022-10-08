İzmirlileri buluşturan ‘Paris Havası’

Arkas Sanat Merkezi (ASM) yeni sezona "L'Air de Paris - Paris Havası" sergisiyle başladı. 12 Şubat 2023 tarihine kadar ziyarete açık kalacak olan etkinlik, Leopold Levy'den Fikret Mualla'ya, Hale Asaf'tan Abidin Dino'ya birçok ünlü sanatçının II. Dünya Savaşı sonrası İstanbul'dan Paris'e yerleşmeleriyle birlikte kendilerini bulma hikayelerine yer veriyor.

BELGE VE FOTOĞRAFLAR

ASM'nin 24. sergisi olan etkinlik, 1945-1968 yılları arasında Türkiye'den Paris'e giden Türk sanatçıların deneyimlediği dinamikleri ele alıyor.

Arşiv belgeleri ve fotoğrafların görücüye çıktığı serginin açılışına, İzmir'in sanat, cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Türkiye ve Fransa arasındaki uzun süreli kültürel bağlara ve ilişkilerin önemini vurgulayarak, "İki ülke arasındaki kültürel etkileşimin, sanatçıların eserlerine olan yansımalarını sanat merkezimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sergide yer almak üzere koleksiyonlarındaki eserlerini bizimle paylaşan tüm koleksiyonerlere de teşekkür ediyorum" dedi.

ERCAN AKGÜN