Usta denizciden filtresiz fotoğraflar

20 yıllık mesleki geçmişi bulunan deniz adamı Cafer Cömert, gezdiği ülkelerde çektiği fotoğraflardan bir sergi açtı. Karaca Kültür Merkezi'nde hayata geçirilen etkinlikte, usta gemicinin 35 eseri görücüye çıkarıldı.

2014'ten günümüze kadar olan çalışmalarını konukların beğenisine sunan Cömert, "Yıllardır hayalini kurduğum sergimi en sonunda açma fırsatım oldu. Fotoğrafların hiçbirisinde filtreleme veya düzenleme gibi müdahalelerde bulunmadım, hepsi orijinal haliyle burada yer alıyor. Eserlerin satışından elde edilen gelirin tamamı, ihtiyaç sahibi çocuklara aktarılacak. Herhangi bir vakıf, dernek veya sivil toplum kuruluşu olmadan direkt olarak maddi durumu kötü olan çocukların kendisine verilecek" açıklamasında bulundu.

Sergi 13 Ekim Perşembe gününe kadar açık kalacak.

ERCAN AKGÜN