Çalı çırpıdan tasarımları ile dünyaya açıldılar

Denizli'de üniversite yıllarında hayalini kurdukları sanat atölyesini açan iki arkadaş, doğadan topladıkları odun, kozalak, çakıl taşı gibi malzemelerle yaptıkları tasarımları sosyal medya üzerinden beğeniye sunuyor. Merkezefendi ilçesinde yaşayan Ayşegül Gürpınar Aday ve Sena Orhan, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra kısa bir süre öğretmenlik yaptı.

NEHİRİN SÜRÜKLEDİKLERİ

Doğadan toplanan ağaç parçalarıyla yapılan "driftwood" (Nehirlerin sürükleyerek denize taşıdığı ve dalgaların kıyıya çıkardığı odun parçalarının işlenme sanatı) konusunda kendilerini geliştiren Aday ve Orhan, eğitimleri sırasındaki "ortak atölye kurma" hayalini bu sanat sayesinde gerçeğe dönüştürdü.

İki girişimci, doğadan topladıkları malzemeleri estetik figürlerle birleştirerek yaptıkları tasarımları, özellikle sosyal medya platformları üzerinden satışa sunuyor. Minyatür evler, sokak betimlemeleri ve hayvan figürlerini sıklıkla kullanan Aday ve Orhan, önde gelen dekorasyon markalarıyla da çalışmaya başladı. Ayrıca özel günlere özgü ve isteğe göre tasarım yapan girişimciler, yurt dışına da ürün göndermeye hazırlanıyor. Ayşegül Gürpınar Aday, "Ormandan, dağlık alanlardan topladığımız parçalara şekil vererek eserler üretmeye çalışıyoruz. Bu eserleri yaparken aslında içinde kendimizi buluyoruz" dedi.

"DOĞALLIĞI BOZMUYORUZ"

Odun ve dal parçaları toplamak için uzun yürüyüşler yaptıklarını, sanatsal üretimin bu yürüyüşlerle başladığını anlatan Aday, yurt dışından müşterilerle de görüşme halinde olduklarını, ilk siparişleri göndermek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Sena Orhan (27) ise her gün farklı bir eser ortaya çıkarmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Orhan, şunları söyledi: "İyi ki bu hayalin peşinden koşmuşuz. Elime odun parçası aldığımda, benim için nasıl bir yaşam alanına dönüşür diye düşünüyorum ve doğal halini bozmadan, o yaşanmışlığı hissettirerek tasarlıyoruz." Taleplere yetişemediklerini, belirten Orhan, "Tasarımlarımızı bu küçük atölyeden tüm dünyaya ulaştırmayı umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

ELİF ÇELİK