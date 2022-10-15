İzmir’in yarım asırlık doyumsuz lezzetleri

Sohbetin ön planda olduğu küçük restoranların giderek azaldığı günümüzde samimi ve sıcak ortamlarıyla ünlü mekânlar meydan okumaya çalışıyor. Nihat Baba'nın Yeri'de bu mekânların başında geliyor. En güzel sohbetler hala orada yapılıyor, en unutulmaz anlar hala orada yaşanıyor... Muhabbetin, lezzetin, canlı müziğin, eğlencenin keyfine varıyorsunuz. Nihat babanın yeri Zeytinlik'te 1958 yılında rahmetli Nihat Arınç tarafından kurulmuş İzmir'in en eski mekanı unvanını elinde tutan bir yer. Yaklaşık yarım asırdır Yenişehir semtinde hizmet veriyor.

ERAY ÜÇÜNCÜ KUŞAKTAN

Şimdi torunu 3. Kuşak Eray Arınç Zeytinlik'teki 100 kişilik Nihat Baba'nın Yeri, Karataş'ta 150'şer kişilik Tulumbalı Gold ve Tulumbalı Sahne olmak üzere 3 mekanla misafirlerine hizmet veriyor. Haftanın altı günü sahnesi olan Tulumbalı Gold'da İzmir'imizin yerel solistleri sahne alıyor. Çarşamba, Cuma ve Cumartesi ise patron Eray Arınç sahnede oluyor. Nihat Baba denince akla "tulumba" gelir. Tulumbadan içmenin keyfine doyum olmaz. Nihat Baba'nın yerinde sıcak samimi aile ortamı vardır.

Misafirleri ile özel dostluklar kurmuşlar müşterilerini birebir görüşüyorlar tanıyorlar. Çok güzel samimi bir aile ve dost meclisi oluşmakta. Meze ara sıcak, bir yemekten daha ötedir... Dost ister, hatta yanında içecek ister, tazelik ister, özenli sunum ve mezenin en lezzetlisini ister... Nihat Baba'nın Yeri, bu bahsettiğimiz tüm detayları bir arada bulabileceğin, mekana özgü spesiyalleri olan, sevdiklerinle birlikte hoşça vakit geçirebileceğin özel bir mekân.

EGE LEZZETLERİ HAKİM

Nihat Baba'nın Yeri, Girit ve Ege mutfağının en güzel örneklerinden oluşan sağlıklı ve leziz menüsü, dost sohbetleri ve özenle seçilmiş müzik repertuarı birleşince bağımlılık yaratacak, sakatat, et ve deniz ürünlerine enfes meze ve ara sıcaklara hayır diyemeyenleri müdavimi yapacak bir mekan haline gelmiş.

"Herkes meze ve ara sıcak yapar ama her ustanın lezzeti farklı olur" diyen Eray Arınç, sözlerini, "Biz, temiz, hijyenin ön planda tutulduğu mutfağı, lezzetin yanına ikili insan ilişkileri, kusursuz, güler yüzlü servisimizi de katıyoruz" diye sürdürüyor. Nihat Baba "İzmir Gourmet Guide"ailesi tarafından İzmir'in tüm seçici mekânlarının içerisinde, yıllarca üst üste ödül almanın haklı gururunu yaşamıştır. Türkiye'nin en iyilerinin tanıtıldığı National Geographic Türkiye dergisinde İzmir'den giren az sayıda restorandan biri.

ŞARKICI PATRON

Bu kültürün üçüncü kuşak temsilcisi Eray Arınç, aynı zamanda sanatçı akşamları mekanında sahneye çıkıyor. Genç, dinamik, eğitimli, yerinde duramıyor. İdeallerini, hedeflerini anlatırken gözlerinin içi parlıyor. Zeytinlik şubesinin anılarını paylaşmak isteyen ve nostaljiden keyif alan müşterilerinin eski günlerini yad edebilmeleri için açık tutuklarını belirten Eray Arınç, "Bu isim bize en önemli mirastır. Ben bu ismi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu bir bayrak yarışıdır, bu bayrağı ülkemizin İzmir'in en güzel yerlerine taşımayı düşünüyorum" dedi.

ÖZELLİĞİ SAKATAT

İşletmede yaklaşık 25 çeşit soğuk mezenin muhteşem görüntüsü insanın iştahını kabartıyor. Biz buraya özgü olan mezelerden beyin salatasını çok beğendik. Sizin de tatmanızı öneririm. Acılı ezmenin tadı nefis. Bol sarımsak ve süzme yoğurtlu ıspanak, acı biberli közde patlıcan ve tam yağlı beyazpeynir her masada bulunmalı. Cacıkları da süzme yoğurttan. Bol dereotu ve ince dilim taze soğanlı favaları hiçbir yerde bulamayacağınız kadar güzel. Ara sıcaklarda kaşarlı kasap köfte ve kalem pirzolanın tadını tarif edemeyeceğim, tatmanızı öneririm. Bu mezelerden sonra sıra etlere geliyor. Burasının en büyük özelliği sakatatlar. Ana yemekte kuzu tandır var. Kuzunun ön kol etlerinden seçilip kesilerek bekletiliyor. Gerçekten çok başarılı bir sunum. İçi sulu ve yağı yerinde. Bol kekik yaraşıyor. İsterseniz biraz da pul biber ekleyin, tadına doyum olmuyor.

KOKOREÇ MANGALDAN

Kuzu atom kokoreç, kuzunun sütlük denen yerinden yapılıyor ve ufacık sarılıyor. Mangalda pişmiş. Kokusu yok, daha doğrusu mis gibi kokuyor. Bugüne kadar birçok yerde kokoreç yemiş olabilirsiniz ama mutlaka Nihat Baba'da yemelisiniz. Arnavut ciğeri süt danasından. Çok iyi temizlenmiş ve çok temiz bir yağda tam kıvamında pişmiş. Ciğer sevmeyenler bile bunu denese lezzetine "hayır" diyemez. Kuzu Badem; bugüne kadar yediğiniz kuzu bademleri unutturacak kadar farklı ve güzel bir tat. Kızgın ve temiz yağa bir dalıp bir çıkmış gibi. Lezzeti adeta lokum. Tereyağlı koç yumurtası kavurma da ağzınıza layık. Bunların dışında ana yemekte kâğıtta pastırma, kurban kavurma ve beyin tavayı mutlaka tatmalısınız. Nihat Baba'da balık ve balık ürünlerini en özel lezzetinde yiyebilirsiniz.

PAŞA MACUNU İSTEYİN

Tatlı olarak paşa macunu denilen ballı, kaymaklı, muzlu ve cevizli bir bileşim var. Tek kelimeyle muhteşem. Ben bir tatlı düşkünü olarak çok beğendim. Sakızlı Yunan tatlısı, dondurmalı peynir tatlısı, fırında helva (muzlu-cevizli) mutlaka yenilmeli...

SON SÖZ; Bana göre işletmecilik başarısı bu olsa gerek. Babadan, dededen devraldığı mekânla ömrünü geçirmek yerine bayrağı daha ileriye, markalaşarak, zincirleşerek büyümeyi planlamak ve bunu uygulamak başarının kendisidir. Yıllarca bu sektörde işletmecilik yapmış işletme eğitimi almış ve master yapmış biri olarak Eray Bey'e bu hizmet yolculuğunda başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN