Kadın gözünden “Şahmeran” ile Cemşit’in hikayesi

Balıkesir Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, ressam Melike Yaşa'nın, "Tanrıça Şahmeran" resim sergisine ev sahipliği yaptı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de ziyaret ettiği sergide, Ressam Melike Yaşa, Şahmeran'ın; minyatür resim, takı, nakış işleme ve camaltı kullanılarak minimalist yapıtlar ile uzun yıllar yaşatıldığını söyledi.

Birbirine bağımlı 21 eserle yarı insan yarı yılan şekliyle bilinen Şahmeran'ın Cemşit ile olan öyküsü ve Şahmeran'ın öldürülmesinin ardından Cemşit'in, Lokman Hekim'e dönüşmesini seri olarak sergileyen Ressam Yaşa, eserlerinde görsel algı üzerinden güçlü karakterler oluşturduğunu dile getirdi.

SUAT SALGIN