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Haberler Cumartesi Klasik çizgilerin modern yorumuyla sade ve şık

Klasik çizgilerin modern yorumuyla sade ve şık

15.10.2022

Klasik çizgilerin modern yorumuyla sade ve şık

PETEK desenli ve kışın soğuk iklimine ayak uyduran harika bir kumaş olan (tweed) tüvit kumaş genellikle daha resmi durumlar için tercih edilse de bu yıl en can alıcı tasarımlarda bu kumaşı görebilirsiniz.

Siyah, beyaz, yeşil, mor, mavi derken günümüzde rengarenk bir hal alan tüvit kumaşlar genellikle kaban, ceket gibi ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Sonbaharda kadınların kurtarıcısı olan bu ceketlerin, farklı renk ve modelleri bulunuyor. Vücudunuza uygun olan modeli seçerek, en iyi ceketi giymiş olacaksınız. Tüvit ceketler, jean pantolonlarla modern şık bir görünüm veriyor. Sade parçalar ve aksesuarlarla modern bir görünüm yakalayabilirsiniz.

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