Bu sergi doğanın armağanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden emekli olan sağlıkçı ve eğitimci Birsel Yanılmaz, başta İzmir ve çevresi olmak üzere bu güne kadar gerçekleştirdiği doğa yürüyüşlerinde gözüne takılan farklı yapı ve şekillerdeki deniz taşı, deniz kabuğu, taş, ağaç köklerini topladı. Aynı zamanda amatör dalgıç olan doğa sever Yanılmaz yaklaşık on yıldır topladığı objeleri isimlendirerek Söke Belediyesi Bedesten Sergi Salonunda sergiye dönüştürdü.

Yanılmaz, "Doğada geçirdiğim zamanlarında sesiz, dikkatli, gözlemci, takipçi saygılı öğrenci tutumu sergilemeyi özen gösteririm. Doğa ile kurduğum güçlü bağ yaşam enerjimi, sağlığımı, arkadaşlıklarımı, dostluklarımı, paylaşma, empati becerimi güçlendirdi. Doğada karşılaştığım her şeyi görme, fark etme anlamaya bir parçada olsa öğrendim. Hafızamda sanatçılara taş çıkartan inanılmaz anlar, manzaralar var. Doğanın bana armağanı, doğada devam eden düzenli düzensiz şartlar her şey de hepimizde değişimlere neden oluyor ve şekiller veriyor. İşte bu değişimler şekiller bazen sanatsal çalışmalardan farksız oluyor. Doğanın sanat çalışmaları aralıksız devam ederken sanatçı doğa adını fazlasıyla hak ettiğini savunuyorum" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE