Halı tezgahında yarım asır

Uşak halısına geçmişteki tanınırlığını kazandırmak için Uşak Belediyesi tarafından açılan Dokurevi'nde 20 usta dokuyucu, günümüze kalan 16 motifi farklı tasarımlarla dokuyor. Bu dokuyuculardan biri de ömrü halı tezgahıyla iç içe geçmiş olan Hacer Bozak. Kaşbelen köyünde 1960 yılında dünyaya gelen ve 5 yaşında annesinin tezgahında ilk ilmeklerini atan Bozak, 12 yaşında ilk halısını dokudu. Bozak, yarım asır geçirdiği tezgahından ayrı kalamıyor. Her sabah tarihi bir konakta açılan Dokurevi'ne gelen Bozak, günde ortalama 7 bin ilmek atarak annesinden öğrendiği motifleri dokuyor. Halı dokurken söylediği türküleri, neşeli tavırları ve güleç yüzüyle herkesin sevgisini kazanan Bozak, onlara tecrübelerini aktarıyor.



DUYGULARINI MOTİFLERE DOKUYOR

"Ben oyun gibi başladım bu işe, oyun olarak da sürdürüyoruz" diyen Bozak, halı dokumayı bir meslek olarak değil yaşam biçimi olarak gördüğünü söyledi. Çocuklarını halı dokuyarak okuttuğunu, evlendirdiğini, hepsinin yuvalarında mutlu olduğunu gördüğü için Allah'a şükrettiğini dile getiren Bozak, şöyle konuştu: "Ben halıyı dokudukça mutluluğumu, sevincimi, üzüntümü hep ona döküyorum. Allah bana güç, kuvvet verdiği sürece bırakmayı düşünmüyorum hiç. Halı benim için her şey. Sevincim de, üzüntüm de halı."



GENÇLERE ÖRNEK OLUYOR

Uşak Belediyesi Dokurevi sorumlusu Ayşe Ceren Uçar, Uşak'ta halıcılığı eski günlerine kavuşturmak üzere çalışma yürüttüklerini anlattı. Hacer Bozak'ın da tecrübelerinin kendileri için önemli olduğunu anlatan Uçar, sözlerini şöyle konuştu: "Hacer ablanın tecrübelerinden faydalanıyoruz. Kendimizi şanslı hissediyoruz."



■ ELİF ÇELİK

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