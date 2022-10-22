Rabia Kelebeğin Rüyası

Aydın Sultanhisar'da yaşayan Rabia Karakurt, halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen bir cilt rahatsızlığı olan epidermolysis bullosa hastalığı ile dünyaya geldi. Derisinin kemikleri kadar hızlı gelişmemesi sonucu parmakları yapışan ve yaraları kanayan Rabia'nın yaraları sürekli pansuman gerektirdiğinden çocukluğu hastanelerde geçti.



ÖĞRETMEN OLACAK

Ortaokulda resim yeteneği öğretmenlerince fark edilen Rabia, ailesinin desteğiyle resim yapmaya başladı. Rabia çizdiği resimlerle hayata daha sıkı tutundu. Sağ elinin iki parmağı arasına aldığı fırçayla resim yapan genç kız, birbirinden güzel tablolar ortaya çıkarıyor. Azmiyle takdir toplayan Rabia, yetenek sınavını geçerek kaydolduğu Adnan Menderes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıfta eğitimine devam devam ediyor.



TABLOSU 60 BİN LİRA

Rabia, sanata olan sevgisi ve yeteneği sayesinde 3 kişisel sergisini açtı. Kelebek kız Rabia'nın yaptığı tablolardan bir tanesi, 2018'de 'Kelebek Hastalığı' hastası çocuklar yararına Çırağan Sarayı'nda düzenlenen özel gecede Esra Oflaz Güvenkaya tarafından 60 bin liraya alındı. Bu paranın tamamı Rabia'ya verildi. Rabia da elde ettiği gelirin bir kısmıyla tedavisini olurken bir kısmıyla Kelebek Çocuklar Derneği'ne bağışta bulundu. Rabia, İzmir ve İnegöl'de açtığı sergilerin gelirlerinden de derneğe bağış yaptı.







ACILARIMI UNUTTURDU

Gün geçtikte yaraları büyümesine rağmen resim tutkusundan vazgeçmeyen Rabia, amacının kendisi gibi aynı hastalığa sahip olanların sessiz çığlıklarını duyurmak olduğunu söyledi. Kelebek hastalığı farkındalığını artırmak için duygularını tuvale yansıtmayı sürdüreceğini dile getiren Rabia Karakurt, "Vücudumda bül diye adlandırılan içi su dolu kabarcıklar gelişiyor. Bunlara düzenli pansuman yapmazsak büyüyüp kocaman yaralara dönüşüyor. Çizdiğim resimler bana acılarımı unutturuyor. En büyük hayalim çizimde kendimi çok iyi geliştirip, ülkemizde ve yurt dışında kişisel sergiler açmak. Bu arada hastalığımın farkındalığını artırıp umut olmak istiyorum" dedi.







Rabia'nın en büyük destekçisi ailesi... Onların sayesinde Rabia, şu anda Adnan Menderes resim öğretmenliği bölümünde eğitim görüyor.





Esra Oflaz Güvenkaya, kelebek kız Rabia'nın tablolarından birini, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen özel gecede 60 bin TL ödeyerek aldı.







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