Bir solukta Ödemiş

Ödemiş'in gezilecek birbirinden güzel yerlerini Yeni Asır okuyucuları için derledik. Bir solukta sayacak olursak, Birgi, Bozdağ, Bademli, hayalet köy olarak da bilinen Lübbey, Ödemiş pazarı, Kültür Park, Gölcük ve Yaylası, Kadın El Sanatları pazarı, Ödemiş Kent Arşivi Müzesi ve Tarihi Ödemiş Arasta Çarşısı'nı mutlaka görün. İşte rotanızda mutlaka olması gereken yerler.

LÜBBEY

HAYALET Köy olarak da bilinen Lübbey, Ödemiş'e 15 km uzaklıkta bulunmaktadır. Eski bir Türkmen köyüdür. 1950'li yıllara kadar sıradan bir köy olan Lübbey, göçlerin başlamasının ardından toplamda 5 hanesi kalmıştır. Sayıları neredeyse bir elin parmakları kadar kalan halkı hala köyde yaşamak için direnmektedir. köyün tarihi Helenistik Dönem'e kadar uzanmaktadır. Bizans döneminden kalma manastır, sivil mimariler, anıtsal yapılar ve mezarlık gibi antik kalıntılar da vardır.

BOZDAĞ

ÖDEMİŞ'E yaklaşık 29 km uzaklıkta bulunan Bozdağ, Ege Bölgesi'nin ünlü kayak merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Henüz kar yağmasa da su kaynakları ile de ünlü olan dağ, doğal şifalı bitkileri ile de ünlüdür. Çam ormanları ile kaplı gölü, yaylaları, yaz ve kış serin olan iklimi, cenneti andıran doğal güzellikleri ile görülecek çok şeye sahiptir. Gündalan ve Çavdar yaylalarına hayran kalacaksınız. Kamp olanakları mevcut.

BADEMLİ

BADEMLİ, ilçe merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunmaktadır. İzmir'in saklı kalmış cenneti ve doğa tutkunlarının gözdesi olan Bademli etrafı süsleyen çam ağaçları, doğal kaynak suları, şelalesi, yaylaları, yöresel lezzetleri ve bol oksijenli atmosferi ünlü. Sahip olduğu camileri ile zengin bir kültürel mirasa sahip olan Bademli, Aydın dağlarından gelen zengin kaynak suları, her yıl gelenekselleşen kiraz festivali, yöresel el işleri ile cazibesini her geçen gün artırıyor.Bademli'nin en ünlü yemekleri yağlı ekmek, ısırgan kavurması, dilbile, yağlı sulu akıtma, keşkek ve sinkontadır. Ayrıca, oğlak eti ile hazırlanan kavurma da yerli halkın favorileri arasındadır.

ÖDEMİŞ PAZARI

ÖDEMİŞ ilçe merkezinde Cumartesi günleri kurulan Ödemiş Pazarı, yerli halkın kendi üretimi olan meyve ve sebzeler, organik süt ve süt ürünleri, dokuma ürünleri, doğal ürünleri ve lezzetli ege otlarını bulabileceğiniz bölgenin en büyük pazarlarından biridir.En sevilen sebzeleri ve lezzetli Ege otlarının en taze haliyle burada bulabilirsiniz. Nohut mayasından yapılan köy ekmeği, çökelek peyniri, ev yapımı reçel, yöresel peynirler ve organik yoğurt gibi alternatifler de pazarda göz kamaştırıyor

KÜLTÜRPARK

KÜLTÜR Park, Ödemişlilerin en sevdiği sosyal alanlardan biri. Göleti, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, koşu parkurları, jimnastik alanları ve keyifli zaman geçirebileceğiniz kafeteryaları ile cazibe merkezi.

BİRGİ

ANADOLU Türk beyliklerinden Aydınoğulları için önemli bir merkez olan Birgi, ilçe merkezine yaklaşık 10 km uzaklıkta yer almaktadır. Ödemiş merkezden kalkan Birgi minibüs ve dolmuşları ile ulaşım sağlayabileceğiniz köy, hem doğası hem tarihi konakları hem de turistik cazibe merkezleri ile görülmeye değer bir yerdir. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin etkileyici mimari örneklerini bulabileceğiniz Birgi yöre mutfağı, el değmemiş doğası, müzeleri, yöresel ürünleri ve huzurlu atmosferi ile sizi büyüleyecek. Açık hava müzesi Birgi'de, tarihi evleri, Çakırağa ve Sandıkoğlu Konağını, İmam-ı Birgivi Türbesini, Aydınoğlu Hamamını, Aydınoğlu Mehmet Bey Cami, Birgivi Mehmet Efendi Medresesi ve Karaoğlu Camini listenize mutlaka ekleyin.

KADIN EL SANATLARI ÇARŞISI

ÖDEMİŞLİ kadınların iğne oyaları, el yapımı hediyelik eşyaları, dantelleri, ipek mendilleri, oyaları, el dokumaları, el yapımı kıyafetleri ile Kadın El Sanatları Çarşısı'nda görücüye çıkıyor.Tarihte pamuk ve ipek üreticiliğinden geçimini sağlayan bölge halkı, bu geleneği bugün de sürdürmektedir. Otantik ürünlerden hoşlananlar ve hediyelik eşya satın almak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bu pazarı mutlaka gezin.

GÖLCÜK GÖLÜ VE YAYLASI

GÖLCÜK Gölü, Ödemiş'e 20 km uzaklıkta bulunmaktadır. Doğa harikası olarak gösterilen Gölcük Gölü, yerli halkın yaz kış tercih ettikleri bir yerdir. Günübirlik bir tur yapmak için idealdir. Pazar günleri kurulan gıda pazarı oldukça ilgi çekmektedir. DOĞAL krater gölü Gölcük, muhteşem manzarası ile her mevsim adeta tablo güzelliğindedir. Balık tutmak veya avlanmak seçenekler arasında. Göl etrafındaki işletmelerde köy kahvaltısı yapabilirsiniz. Doğa ile iç içe bir parkurda yürüyüş, dağ tırmanışı, piknik, kamp ve yamaç paraşütü diğer seçenekler arasında.

KENT ARŞİVİ MÜZESİ

EMMİOĞLU mevkiinde bulunan Kent Arşivi Müzesi, 2012 yılından bu yana ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Müzede, 6000'in üzerinde kültür varlığı, 20 binin üzerinde belge arşivi, kütüphane koleksiyonu, sergi salonu da bulunmaktadır.