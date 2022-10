Kordon’da balık ve deniz ürünleri keyfi

Tarihin en eski kentlerden biridir İzmir. Şiirlere ve şarkılara esin kaynağı olmuş, romantik günbatımı, imbatı, kafeleri, balık lokantaları, şık mağazaları, geçit törenleri ile ünlü Kordon ise İzmir'in en popüler kıyı şeridi... Kordon boyu dört mevsim ilkbahar, denizde binlerce yakamoz, güneş sevgi ile batar, önümüz arkamız mavidir.

Bu hafta bizleri bu güzel coğrafyanın en güzel lezzetleri ile buluşturan Kordon boyunun lezzet adreslerinden Zafer'in Yeri'ndeyiz. Taptaze deniz ürünleri, dalından koparılmış meyveler ile yapılmış tatlıları, taze mezeleri ve güler yüzü ile müşterilerini ağırlıyor.

AİLECEK HİZMETTELER

Yıllarca İzmir'in en seçkin balık restoranlarında şef garson olarak hizmet veren Zafer Kelek, nam-ı diğer Zafer şef, kendi açtığı restoranında kim ne yer ne içer bir bakışta anlayıp ona göre servis yapıyor. Kordonun kişiye özel restoranı 3. yılını kutluyor.

Kızı Emine Kelek yönetiminde dondurulmuş su ürünleri sektörüne Marex Food markasıyla iddialı bir giriş yapan Kelek ailesi, Avrupa standartlarında hazırlanmış ürünleriyle sektörde adından söz ettirmeye devam ediyor. Zafer Kelek oğlu Fatih Kelek ile 3.yılı geride bıraktı. Kendilerini her gün geliştirerek yenilenerek aynı disiplin anlayışı ile gelişmekteler yoluna ilk günkü aşkla şevkle devam ediyorlar.

Müşterileri her zaman en özel onları özel hissettirmek oradan memnun göndermek en büyük mutlulukları.

Zafer'in Yeri bir aile işletmesi.

Şu anda oğlu Fatih Kelek tarafından yönetilen mekanın müşteri kitlesi özel ve kaliteli.

Şu anda ise genç bir müşteri kitlesine sahip olmaya başlamışlar, gençler özellikle mekanın meze ve ara sıcaklarını tercih etmekteler. Kişiye özel restoranda Kordon'un tek restoranı.

Yabancı müşteri yoğunluğu her geçen gün artmakta. Şubeleşmeyi şimdilik düşünmüyorlar.

ÖZENLE SEÇİLMİŞ MALZEME

Zafer'in Yeri'nin başarısının sırrı, insanların temiz mutfağına güvenmesi ve hizmette güleryüz. Misafirlerini sıkıntılarından uzaklaştırarak kendilerini özel hissetmelerini sağlıyorlar.

Müşterilerine karşı sorumluluklarını en ince ayrıntısına kadar yerine getiriyorlar.

Mevsimine göre meze yapılıyor.

Yer elması, mekanın spesiyali olan ayva salatası, ot çeşitlerinden özel ara sıcaklar yapılmakta. Fesleğenli fener balığı, balık şaşlık, granyozdan gerçek ızgara balık köftesi yapılmakta. Levrek simit, karidesli mantı, kadayıflı karides, dil, özel olarak yapılan saçta balık kavurmada gerçek İran safranı kullanılmakta.

AYVALI SALATA ÇOK MEŞHUR

Zafer'in Yeri'nin kendine ait çok özel lezzetleri mevcut. Bunlardan bazıları; baby enginar, kışın labne peynirli yer elması ve ayva salatası...

Dereotu, taze soğan ve ayvanın hardallı sosla harmanlandığı salatayı yemek için özel olarak gelenler varmış.

Soğuk mezelerden Girit kabağı, deniz börülcesi enfes.

Deniz börülcesi özel olarak toplanıyor.

Kuru domatesli cevizli acılı ezmeleri de süper.

Levrek, karides ve kuşkonmazla yapılan deniz mahsullü sevice mezesi harika. Ara sıcaklarda; Ahtapot tandır, levrek simit ve karidesi özel bir yufkaya sararak temiz yağda kızarttıktan sonra servis edilen karidesli bohça harika. Levrek simit, deniz levreğinin kavrulmuş susama batırılması ile yapılıyor.

Acılı chili sosu ile servis ediliyor.

Ahtapot tandır, kalamar tava, baby kalamar, tereyağında güveçte karides ve kadayıflı karides mekana özgü lezzetlerden.

Ana yemekte levrek lokumda çok iddialılar. Kırlangıç tandır, adabeyi ve dil menüler, Kemal ustanın meşhur ettiği tuzda balık, özellikle kışın yaptığı kalkan tandır müşterilerinin en beğendiği lezzetlerden.Tatlı olarak, kazandibini eski usul yöntemlerle yapıyorlar harika, haşhaşlı revani ve İzmir'in marka baklavacısı Ağam baklavalarının mekana özel ürettiği şöbiyet yine Ağam'ın dondurması ile servis ediliyor.

DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ

Dondurulmuş su ürünleri sektörüne iddialı bir giriş yapan Marex Food, Avrupa standartlarında hazırlanmış ürünleriyle sektörde adından söz ettirmeye devam ediyor. "Marex her zaman yenilikçi, teknolojiyi takip eden ve kullanan, kaliteye ve insan sağlığına önem veren bir bakış açısına sahiptir" diyen Marex Food'un sahibi Emine Kelek, kadın gücüne de büyük önem verdiklerinin altını çiziyor. Kelek "Her alanda olduğu gibi kadınlarımızın hizmet sektörüne de katkısı çok büyük. Kadınlarımızın özellikle de yeni neslin perspektif gücüne çok inanıyorum.

Bu sebeple Marex firmamız sonuna kadar kadın çalışanlara destek vermeye ve öncülük etmeye devam edecektir" dedi.

SON SÖZ; Şef restoranların önem kazandığı, ülkemizde restoranların Michelin Yıldızı aldığı bugünlerde kişiye özel hizmetler, lezzetler ön plana çıkmaktadır. Zafer'in Yeri'nin en önemli özelliği mekana da ismini veren Zafer Kelek'in varlığı. Bu meslekteki 40 yıllık tecrübesini buraya aktarmış olmasıdır. Başlıkta da belirttiğimiz gibi müşterileri onu tanır, o da müşterilerinin istek ve beklentileri bilir, misafirleri ile özel olarak ilgilenir. Yüzüne bakınca kimin ne yiyeceğini içeceğini bilir. Bunu da Kordon'da uygulayan bir restoran olması Zafer'in Yeri'ni farklı kılmaktadır.

