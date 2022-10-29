Sonbaharın parlayan rengi: Sarı

Bu senenin trendleri içinde parlayan renk "sarı"! Yaz koleksiyonlarında görüldüğü gibi moda diyarının ışığı olan sarı, sonbahar-kış döneminde de kendine büyük bir yer buluyor.

Pardesü, kap, tunik, gömlek, pantolon, abiye, eşarp, şal yani bütün giyim modelleri ve farklı modellerin arasında sarının bütün tonlarını bulabiliriz. Hayatın simgesi güneş gibi enerji katan, sıcaklığı ile kalpleri ısıtan, ışığıyla aydınlık bir görüntü yaratan renk sarıyı sarıyı kullanabilirsiniz.

Giyimin tamamlayıcısı olan çanta ve ayakkabılarda sarı rengi kendine yakıştıramayanlara bir seçim nedeni olabilir. Giysinizde kullanamıyorsanız, çanta ve ayakkabılarla bunu kombine edebilirsiniz. Özellikle sarının tonunun pastel olmasına dikkat edin!

FULYA TANYOL