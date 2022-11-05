Bu kitaplar binlerce yıldır popüler

Asırlar hatta binlerce yıl önce ortaya çıkan felsefi düşünceler tartışılmaya, şiirler okunmaya, oyunları sahnelenmeye devam ediyor. Kısacası Antik Yunan edebiyatı günümüzde yaşamayı sürdürüyor. Antik Yunan edebiyatında kaleme alınan en önemli eserleri bilmeyen yok. Bu döneme ait pek çok eseri D&R'da bulabilirsiniz.





Medea Euripides

Medea, Antik Yunan'ın önde gelen şair ve tragedya yazarı Euripides'in en önemli eserlerinden biri. Eşi tarafından aldatılan Kolhis Krallığı'nın Prensesi Medea'nın trajik öyküsünü anlatan eser, ilk defa milattan önce 431 yılında sahnelendi. Aşk, ihanet, intikam ve kadın kimliği üzerine inşa edilen Medea, tüm zamanların en etkileyici sahne eserlerinden birisi olmayı başardı. Bu nedenle modern zamanlarda da pek çok defa sahnelendi.



Thebai Üçlemesi Sofokles

Thebai Üçlemesi, eserin başkarakteri olan Oidipus adıyla da biliniyor. Bununla birlikte Sofokles tarafından kaleme alınan eser, Antik Yunan tragedyasının zirve noktası olarak kabul ediliyor. Antik Yunan mitolojisinin, babasını öldürerek annesi ile evlenmeye mahkûm, talihsiz karakteri Oidipus'un öyküsü; şaşırtıcı bir şekilde kader, irade ve insanlık kavramlarını binlerce yıl öncesinden sarsıcı bir şekilde ele alıyor.

Tarih, Herodot

Antik Yunan'da felsefe, tiyatro veya şiir alanlarında sayısız eser kaleme alındı. Bununla birlikte bu kadim medeniyet, tarih yazımında da son derece etkileyici eserler ortaya koymayı başarmıştı. "Tarihin Babası" olarak da anılan Herodot, Tarih isimli eserinde Pers- Yunan savaşlarından Maraton Muharebesi'ne kadar pek çok önemli olayı kayıt altına aldı. Bu bakımdan eser, olayları tutarlı ve eleştirel bir tarihsel anlatıya dönüştürmek için sistematik bilgi toplama yöntemini kullanan ilk eserlerden biriydi. Ancak Tarih'i, Herodot'un hayal gücüyle yazılan veya abartılı bir şekilde ele alınan bölümleri nedeniyle modern anlamda bilimsel bir tarih kitabı olarak kabul etmek çok da mümkün değil. Buna rağmen binlerce yıl önce yaşanan önemli olaylara göz atmak isteyenler için oldukça faydalı ve hiçbir zaman modası geçmeyecek bir eser.

Devlet, Platon

Devlet'in bütün felsefe tarihi içerisinde yazılan en önemli eserlerden biri olduğuna hiç şüphe yok. Pek çokları içinse en önemli eserlerden biri değil, en önemlisi! Öyle ki İngiliz filozof Alfred North Whitehead, "Tüm Batı felsefe tarihi Platon'a düşülen dipnotlardan ibarettir." sözleriyle Platon'un önemine dikkat çekiyor... Siyaset ile felsefeyi birlikte düşünme pratiğini ilk uygulayan filozoflardan olan Platon, Devlet'te ideal toplum düzeninden, devletten, yönetimden, yöneticiden, halktan, toplumdan ve daha pek çok siyaset ve felsefenin ortak konusu olan kavramdan söz ediyor.

İlyada ve Odysseia, Homeros

Antik Yunan'ın en önemli ozanlarından birisi olan Homeros tarafında yazılan İlyada ve Odysseia, yalnızca antik dönemin değil, tüm zamanların en önemli edebi eserlerden birisi olarak kabul ediliyor. Antik Yunan'daki mitlerin, efsanelerin ve destanların şiirsel bir dille derlendiği İlyada ve Odysseia, aynı zamanda Batı edebiyatını oluşturan ve şekillerden eserlerden biri. Binlerce yıl önce Homeros'un kaleminden çıkan aşk, savaş, ölüm, insanlık ve tarih anlatıları bugün bile milyonlarca insan tarafından ilgiyle okunuyor.