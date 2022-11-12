10 adımda nefes kesen Denizli turu

PAMUKKALE TRAVERTENLERİ

Bir kısmı Ege'de, bir kısmı ise Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Denizli olağanüstü doğal güzellikleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan en ünlüsü ise şüphesiz Pamukkale travertenleridir. Denizli'ye yaklaşık 20 km uzaklıktadır. Termal su kaynaklarının yüzeye çıkmasıyla oluşan doğa harikasıdır. Temel olarak kalsiyum karbonat çökeltisidir. Yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Pamukkale fotoğrafçıların da gözdesidir. Sonbahar'da ise ayrı bir güzelliğe bürünür. Travertenlerin arka kısmında yer alan bölgede yamaç paraşütü imkanı da mevcut.

KARAHAYIT - KIRMIZI SU

Pamukkale travertenlerine oldukça yakın hemen hemen yaklaşık 5 km uzaklıkta Karahayıt için Pamukkale'nin ikiz kardeşi desek yalan olmaz. Ancak Karahayıt'ta farklı olarak bikarbonat, sodyum, sülfat, magnezyum ve kalsiyum açısından zengin olan termal sular beyaz değil kırmızı çökelti oluşturmaktadır. Bu nedenle Karahayıt'taki termal su ziyaretçiler arasında "Kırmızı Su" olarak bilinmektedir. Eklem ağrıları, artritler gibi pek çok romatizmal hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Konaklama seçenekleri mevcut.

KLEOPATRA HAVUZU (ANTİK HAVUZ)

Doğa ve tarih içe içe. Bu muhteşem duyguyu dünya üzerinde tek yaşayabileceğiniz adres kesinlikle Kleopatra Havuzu'dur. Hierapolis Antik Kenti'nde meydana gelen bir depremde şehrin ortasında açılan bir çukura sütunların devrilmesi sonucu ve taban su seviyesinin yüksekliği nedeniyle antik havuz meydana gelmiştir. Yaz kış ideal bir sıcaklıkta olan havuzu tarihte Kleopatra'nın da güzelleşmek amacıyla ziyaret ettiği biliniyor. Mevsim fark etmez, mayonuzu yanınıza almanızı öneriyoruz.

ÇİVRİL IŞIKLI GÖLÜ

Işıklı Gölü ya da diğer adıyla namı değer Akdağ Gölü sanki cennetten bir köşe. Büyük Menderes'in doğduğu havzada bulunan maksimum derinlik noktası 7 metre olan tatlı su gölü pek çok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Doğada, gözlem yapmayı sevenler Işıklı gölü tam aradığınız bir yer. Bizden söylemesi, Denizli'ye giderseniz Işıklı gölü gezip, görmeden sakın dönmeyin.

İNCEĞİZ KANYONU

İnceğiz Kanyonu, Denizli ve Muğla il sınırlarında bulunan Denizli'nin Kale ilçesi merkezine 45 kilometre uzaklıkta bir kanyondur. Halk arasında "Arapapıştı" adıyla da bilinir. Kanyonun destansı güzelliği karşısında üzerinizdeki şaşkınlığı uzun süre atamayacaksınız. İnceğiz, doğaseverler için her mevsim harika bir rota.

BAĞBAŞI YAYLASI VE TELEFERİK

Denizli'nin büyüleyen manzarasını en iyi görebileceğiniz seyir alanlarının başında geliyor. Şehir merkezinde Bağbaşı mahallesinde bulunan teleferik ile şehri seyrederek Bağbaşı Yaylasına çıkmak mümkün. Eğer akşam saatlerinde teleferikteyken adeta bir ışık denizini andıran Denizli manzarası karşısında etkilenmemek mümkün değil. Yukarıya tırmandığınızda minibüsler ile yaylaya gidebilirsiniz. Doğal güzellikleri ile ünlü yaylada temiz havanın tadını çıkarırken, Macera Parkuru olarak bilinen parkurda eğlenebilir dilerseniz gece bungalow evlerde konaklayabilirsiniz.

KEFE YAYLASI

Denizli'deyseniz Kefe Yaylasını görmeden kesinlikle dönmeyin. Serinhisar'dan yaklaşık 17 km uzaklıktaki yayla adeta masal diyarını andırıyor. Doğanın kışa hazırlanmasını en güzel izleyebileceğiniz harika bir rota. Kamp alanlarında konaklama imkanları ile romantik bir hafta sonu siz bekliyor olabilir. Şimdiden uyaralım iklimi ise oldukça sert. Önleminizi ona göre alın.

KAKLIK MAĞARASI

Kaklık mağarası, kesinlikle bildiğiniz mağaralardan farklı bir güzelliğe sahip. Denizli şehir merkezine 30 km uzaklıkta bulunan Kaklık Mağarası kükürtlü sülfür bileşenleri içeren su kimyasıyla içerisinde dikit, sarkıt ve damla taşı şekillerini görebileceğiniz ender bir yer. Turkuaz ya da camgöbeği yeşil tonlarının ışık eşliğindeki büyüleyici dansları sizi başka bir dünyaya götürüyor. Taban kısmında yer yer traverten benzeri oluşumlar ilginizi çekebilir.

KELOĞLAN MAĞARASI

Keloğlan Mağarası Acıpayam'ın Dodurga kasabası sınırlarında yer alır. Yıl içinde ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biridir. Efsanesi ise oldukça ilginçtir. Rivayete göre, çok eski zamanlarda köse birinin mağarada uyuyakalması, uyandığında ise saçlarının uzamış olarak kendini bulması nedeniyle mağaraya bu isim verilmiştir. Yöre halkı arasında saç ve sakal sağlığına iyi geldiğine inanılır. Sarkıt, dikit ve damla taşı gibi coğrafi oluşumları gözlemleyebileceğiniz Keloğlan Mağarası'nın dünyada başka bir eşi benzeri yok.

ACIPAYAM KANYONU

Masmavi suları ve doğal güzelliği ile Acıpayam Kanyonu, ününü her geçen gün daha da arttırıyor. Şüphesiz, Denizli'nin saklı kalmış güzellikleri arasında bulunuyor. Tarihi değirmenleri, yaklaşık 50 metre yükselen kayaları, sesi ile insanı dinlendiren masmavi görüntüsü ile adeta huzur aşılayan kanyon mutlaka ziyaret edilmesi gerekenler listenizin üst sıralarında yer almalı. Acıpayam Benlik mahallesinde bulunan kanyon seyir terasları ve iskeleleri ile tüm güzellikleri ayağınızın altına seriyor. Yeşilin mavi ile iç içe geçtiği kanyonda asırlık ağaçların muhteşem görüntüsü sizi etkileyecek.

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