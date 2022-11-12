Konservatuvarın Kezban ablası zamana meydan okuyor

Afyonkarahisar'da yaşayan 61 yaşındaki Kezban Özdemir, 2002 yılında özel bir şirketten emekli olduktan sonra yaşlı annesine bakmaya başladı. Kısa bir süre sonra annesini kaybeden Özdemir, çocukluk hayali olan konservatuara girmek için sınavlara hazırlandı. 3 yıldır üst üste sınavlara giren Özdemir, bu yıl girdiği yetenek sınavını kazanarak hayaline kavuştu. Konservatuvar öğrencileriyle birlikte derse giren Özdemir, sınıf arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşırken 'konservatuvarın ablası' oldu.

ÜÇÜNCÜDE NASİP OLDU

Emekli olduktan sonra birlikte yaşadığı annesi için hayalini ertelemek zorunda kaldığını dile getiren Özdemir, "Müziğe küçük yaşlardan ilgi duyuyordum. Hayalim konservatuvar okumaktı. Annemin rahatsızlığından dolayı hayalimi ertelemek zorunda kaldım. 2013'te annemi kaybettikten sonra müzik eğitimi aldım. 2018'de şan dersleri aldım. 2019'da Ankara'daki konservatuvar sınavına girdim, olmadı. 2020'de yine AKÜ'ye geldim. Yine olmadı. 2021'de de olmadı. 2022'de tekrar sınava girdim ve kazandım" dedi.

ÖĞRENCİLERLE AYNI YAŞTAYIM

Müziğin hayatının bir parçası olduğunu ifade eden Özdemir, "İyi ki üniversiteyi kazandım. Okuldaki arkadaşlarımla diyaloğum şahane. Genelde bana 'Abla' diye hitap ediyorlar. Öğrencilere 'Burada aynı yaştayız.' diyorum. Ben ancak evime gittiğimde ya da bir evrak müracaatında yaşımı hatırlıyorum. Dersler 2 ay önce başladı. Şu ana kadar derslerde zorlanmadım. Hedefim üniversiteyi tamamlayıp akademisyen olmak" diye konuştu.

AZMİNİ KAYBETMEMİŞ

AKÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Özkan Özkoç da derste Kezban Özdemir'i gördüğünde çok şaşırdığını dile getirerek, şunları kaydetti: "61 yaşında kararlılıkla ve azminden vazgeçmeyerek benden bir artı puan aldı. Buraya bilinçli olarak geldiği için diğer öğrencilerle kıyaslamak istemiyorum ama azmi mükemmel ve bunu her derste çalışarak gösteriyor. Arkadaşları, Kezban Hanımı örnek alırsa mutlu oluruz. Kezban ile çalışmaktan mutluyum. Benim için de güzel bir tecrübe. Bu yaşa gelmiş olup da azmini kaybetmeden hızlı bir şekilde çalışan öğrenciyi de ilk defa görüyorum."

MURAT ŞENBAKLAVACI