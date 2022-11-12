Sadeleşme yolculuğunun rehber kitapları

SADECE ihtiyacın olanı ayırt etmek bile başlı başına bir iş. Sadeleşme yolculuğunda size rehber olabilecek kişiler ve onların tecrübelerini anlatan kitapları sizin için derledik. D&R'ın sayfasında daha fazla kaynak bulabilirsiniz...

HAYATI SADELEŞTİRMEK İÇİN DERLE, TOPLA, RAHATLA-MARİE KONDO

"Dünyanın en organize kadını" ve Japon temizlik danışmanı Marie Kondo, ilk kez 2011 yılında yayınlanan kitabında bir evi fazlalıklarından arındırmanın ve düzenlemenin yöntemi olarak geliştirdiği KonMari yönteminden bahseder. Beş adımdan oluşan KonMari yöntemi, sadece ihtiyaç duyulmayan eşyaları elden çıkarma üzerine kurulmuş bir metot değil, aynı zamanda sahip olunması istenen ve kişiye mutluluk getiren nesneleri belirleyip onlara gereken değeri vermek üzerine kuruludur.

SADELİĞİN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ-COURTNEY CARVER

MS hastalığı teşhisi konduktan sonra yazmaya başladığı Sadeliğin Dayanılmaz Hafifliği adlı kitabında Courtney Carver, sağlığımızı iyileştirmek, daha anlamlı ilişkiler kurmak ve profesyonel ve kişisel hayatımızda stresi azaltmak için basitliğin gücüne odaklanır. Pratik minimalizmi takip eden Carver, daha azla aslında daha çok alana, zamana ve hatta sevgiye sahip olabileceğimizi savunur.

AZLA MUTLU OLMAK-FRANCİNE JAY

Minimalizm ve sade yaşam tarzında daha az eşyaya sahip olmak mutluluğun en temel anahtarlarından biridir. Çünkü çoğu zaman sahip olduklarımızın bizi bunalttığını ve yaşam alanımızı daralttığını hissederiz. Hem pratik hem ilham verici tavsiyelerle dolu olan Azla Mutlu Olmak, minimalizmi seçmenin faydalarından daha azını seçmenin hayatınıza nasıl daha fazla neşe getirebileceğine kadar birçok farklı konuya değinen bir kitaptır.

BASİT YAŞAM SANATI- SHUNMYO MASUNO

Negatif duyguları yok etmek için derin nefes almayı, sadece düşüncelerinizi temizlemek için evinizi düzenlemeyi, zihninizi düzene sokmak için geceleri ayakkabılarınızı dizmeyi, tek bir çiçek dikip büyümesini izlemeyi, kontrol edemediğiniz şeyler için daha az endişelenmeyi ve çok daha fazlasını öğreneceğiniz Basit Yaşam Sanatı; Zen sanatıyla hayatınızı basitleştireceğiniz, daha tatmin olmuş ve huzurlu bir yaşamın el kitabıdır.

WALDEN: ORMANDA YAŞAM-HENRY DAVİD THOREAU

Kitap, Henry David Thoreau'nun Walden Pond'da tenha bir kulübede tek başına yaşadığı zamanın canlı bir anlatımını sunar. Toplumdan ve onun tüm tuzaklarından bıkmış, modern yaşamın asılsız ve yanlış olduğunu anlayan ve özgünlük duygusunu yeniden kazanmak için ormanda tek başına yaşamaya giden bir adam hakkında bir kitap olan Walden, materyalizm ve tüketim kavramlarını sorgular.

DİJİTAL MİNİMALİZM- CALL NEWPORT

Kitap, dijital minimalistlerin sosyal medya ile ilişkilerini nasıl yeniden düşündüklerini, çevrimdışı dünyanın zevklerini yeniden keşfettiklerini ve düzenli yalnızlık dönemleri aracılığıyla kendi içleriyle yeniden bağlantı kurduklarını gösteriyor. Daha sonra, binlerce kişinin daha az bunalmış ve daha fazla kontrol sahibi hissetmesine yardımcı olan otuz günlük bir "dijital temizlik" süreciyle başlayarak, bu uygulamaları hayatınıza entegre etmek için stratejiler paylaşıyor.

SADELEŞ RAHATLA: JAPON MİNİMALİZMİ DANSHARİ-FUMİO SASAKİ

Sadece stresli ve sürekli kendini başkalarıyla karşılaştıran sıradan bir adam olan Fumio Sasaki, bir gün kesinlikle ihtiyaç duymadığı her şeye veda ederek hayatını değiştirmeye karar verir. Üç gömlek, dört pantolon, dört çift çorap ve başka pek bir şeye sahip olmayan Sasaki, Tokyo'da küçük bir stüdyo dairede yaşamaya başlar. Bunun üzerine hem kendi sadeleşme yolculuğunu anlattığı hem de minimalizmi benimseyen kişinin içten dışa nasıl değiştiği üzerine konulara değindiği Sadeleş Rahatla kitabını kaleme alır.

MİNİMALİZM: ANLAMLI BİR YAŞAM-JOSHUA FİELDS MİLLBURN & RYAN NİCODEMUS

İki iyi arkadaş olan Joshua Fields Millburn ve Ryan Nicodemus, otuz yaşındayken altı haneli kurumsal kariyerlerinden ayrılır, sahip oldukları maddi varlıkların çoğunu geride bırakır ve minimalizmi keşfetmeleriyle birlikte sağlık, ilişkiler, tutku, büyüme ve katkı sağlama gibi gerçekten önemli olana odaklandıkları bir hayatı yaşamaya başlarlar. Sekiz bölüm ve doksan sekiz ayrı parçadan oluşan Minimalizm: Anlamlı Bir Yaşam, her gün kısa bir süre içinde hayatınızı kökten iyileştirecek küçük eylemlerde bulunmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

İSTİF ÇAĞI-JAMES WALLMAN

Zekice kaleme alınmış ve oldukça orijinal bir kitap olan İstif Çağı'nın yazarı ve trend tahmin uzmanı James Wallman, istiflemenin neden zamanımızın en acil sorunu olduğunu açıklıyor ve analiz ediyor ve ardından bu soruna çözüm arayışına giriyor