İzmir’in sanatçı öğretmenleri

İzmir'de görev yapan sanatçı öğretmenler Ayla Acet ve Ümit Görgülü, öğrencilerine ilham oluyor. On parmağında on marifet olan öğretmenler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen sanat atölyesinde öğrencilerini sanatla buluşturuyor. Uzmanlık alanı Psikolojik Danışmanlık olan Ümit Görgülü aynı zamanda tiyatro oyunu yazıp yönetiyor. Grafik Tasarım Öğretmeni olan Acet ise, hikaye ve şiirlerin resmini yapıyor. Görsel Sanatlar Öğretmeni Gökben Altürk de görev yaptığı Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu'nun duvarlarını yaptığı değişik resimlerle güzelleştirirken, öğrencilerin renkli bir ortamda, keyifle ders yapmalarına katkı sağlıyor.

HİKAYE VE ŞİİR RESSAMI

Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik tasarım ve fotoğraf öğretmeni Ayla Acet, Sanat Atölyesi'nde bir araya geldiği edebiyat öğretmenlerinin çalıştığı hikaye ve şiirlerin resimlerini yapıyor. Hikayeleri ve şiirleri renkli resimlere dönüştüren Acet, sanatla kurulan bağın önemine dikkat çekerek, "Sanatın hangi yaş ve öğretim kademesinde olursa olsun tüm öğrencilerimizin ve gençlerimizin sanatla kuracakları ilişkinin hem bireysel ve sosyal gelişimlerine hem de bir yaşam biçimi edinmelerine büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Kısaca daha yaşanası ve güzel bir dünya için sanatın sihirli gücünü hisseden ve umut eden bir yeni kuşağın yetişmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmak ve onları bu yönde teşvik etmek birincil görevimiz olmalı" dedi.

OKULUN HEM REHBERİ HEM MEDDAHI

Foça Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Psikolojik danışman olan Ümit Güngör tiyatro oyunu yazıyor ve yönetiyor. Sanat hayatındaki hedefinin UNESCO tarafından ülkemizden gösteri sanatları içinden kabul edilen tek Somut Olmayan Kültürel Mirasımız Meddahlık geleneğini sürdürmek ve yaymak olduğuna dile getiren Güngör, "Psikolojik Danışmanım ancak yüksek lisansımı Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde yaptım. Bunun yanı sıra Kültür Bakanlığı tarafından verilen 'Somut Olmayan Kültürel Miras - Meddah' tanıtım kartına sahibim. Fırsat buldukça tiyatronun ulaşmadığı dağ köyleri, okullar başta olmak üzere şenlik ve festivallerde Meddahlık yapıyorum. Hep söylerim aslında bütün öğretmenler bir meddah gibidir. Öğretmen derse girdiğinde tıpkı bir meddah gibi yeri gelir taklitler yapar, yeri gelir dans eder, yeri gelir bir oyuncu gibi oynar.

Anlatımında geciktirim yaparak çocuklarda / izleyicide merak güdüsü uyandırır. Meddah'ın eğitmek/ıslah etmek gibi bir misyonu vardır. Bu açıdan da öğretmenle ortak bir paydada yer alır. Öğretmenlik benim için bir yaşam biçimi. Öğretmenlerimden aldığımı öğrencilere aktarmaya çalışıyorum. 30 yıldır keyifle yapıyorum. Sadece okulda değil yaşadığım köyde, mahallede köy tiyatrosu kurarak tiyatro toplulukları kurarak öğretmenliğe devam ediyorum. Bu mesleği seviyorum" dedi.

İMZASINI RENKLERLE ATIYOR

Mesleğini yaptığı Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu'nun duvarlarına da çeşitli resimler yapan Gökben Altürk, imzasını adeta kalemle değil boyalarla atıyor. Görev yaptığı her okulda yaptığı duvar resimleri ile bir iz bıraktığını belirten Altürk, "Bütün görev yaptığım okullarda benden bir iz var. Renklerin her zaman hareket ve enerji verdiğini düşünüyorum. Renklerin bir dili vardır. Çocuklara renklerin dilini, özellikle sıcak ve soğuk renkleri, durgunluğu, sakinliği anlatıyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Atölyesi hakkında bilgi veren Ayla Acet, " Ülkemizde bir ilk olan "Sanat Atölyeleri" resim, müzik, edebiyat, tiyatro ve sinema gibi sanat dallarında kendilerini yetiştirmiş, öğretmenlik mesleğini yürütürken sanatın dallarına da gönül vermiş öğretmenlerin oluşturduğu bir çalışma. 40' üzerinde öğretmenin dahil olduğu atölyenin çalışmaları haftanın bir günü Cumhuriyet Eğitim Müzesinde bir araya gelerek disiplinler arası bir çaba ve sanata değer veren yaklaşımla üretim yapmaktadır. Öğretmenin toplumdaki yeri tartışılmaz bir öneme sahip ancak birey olarak kişinin kendini sanatın bir dalıyla ifade etmesi, yaratıcılığını, üretkenliğini ve emeğini sanat yoluyla ortaya koymasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tam bu noktada Sanat Atölyeleri farklı sanat dallarında kendini ifade eden öğretmen arkadaşlarımızla birlikte çalışma imkanı sunmaktadır" diye konuştu.

NİDA ALADAĞ