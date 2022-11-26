Romantizmin rengi bordo bu yıl her yerde

Tonları en zengin renklerden biri olan bordo bu kış çok moda. Bakırdan vişne çürüğüne kadar geniş kullanımıyla iddialı bir stilin en kilit rengidir. En çok yakıştığı renklerin gri ve siyah olduğunu kabul etmek gerek.

Ceket, pantolon, etek ve elbise gibi deri parçalarda bordo rengin kullanımı çok yaygın. Ayakkabı, takı ve çantalarda da bordo tercih ederseniz birçok farklı renkle kombin yapabileceğinizi göreceksiniz.

İpek şifondan, kadifeye kadar birçok parçada yerini alan bordo, sezonun trend rengi olmayı hak ediyor.

Romantizmi en iyi anlatan bordo rengi sizleri daha şık ve modern göstermek adına tercih edilebilecek.

BROSSUZ ÇIKAMAYACAKSINIZ!

Broş bu sezonun en trend aksesuarlarından biri! Üzerinde süs amacıyla taş, işleme gibi parçalar bulunan broşlar, elbise, etek, şal ve şapka gibi pek çok parçada rahatlıkla kullanılabilir.

Gömlek yakaları, şal ve eşarplar, etek ve elbiselerin bel kısımları ve v yaka göğüs dekolteleri için tercih edilen broş, üzerinde bulunan işleme ve ışıltı sayesinde dikkatin bulunduğu bölgede toplanmasını sağlar.

Desensiz tek renk gömlekleri, daha dikkat çekici kılmak için yaka kısmına broş takılabilir. Böylece gömleklere bir hareket kazandırılmış olur.

FULYA TANYOL