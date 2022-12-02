Antik çagın sırlarına ısık tutacak kitaplar

İLKÇAĞ TARİHİ 1

Ortadoğu Uzakdoğu Eski Yunan

YAZAR: V. Diakov



İlkçağ Tarihi, ilkel topluluk düzeni ile Ortaçağ arasında yer alan uzun bir tarih kesitini materyalist bir bakışla incelemektedir.

Bu dönemin incelenmesi, insanın kökeni, dinin doğuşu, sanatların ve bilimlerin ortaya çıkışı, sınıfların ve devletin oluşumu gibi çok önemli sorunların aydınlatılmasını sağlar. İnsanlığın aştığı o güç yolu, atalarımızın doğa karşısında verdiği kahramanca savaşı inceler. İki ciltlik eserin bu ilk cildinde ilkel topluluk düzeninden başlayarak, insanlığın uygarlığa ilk adımlarını oluşturan Sumer, Akkad, Babil, Mısır, İran ve Çin gibi Doğu uygarlıkları incelendikten sonra Eski Yunan?a geçiliyor.

Eski Yunan uygarlığı, ekonomik yapı, üretim ve bölüşüm ilişkileri, devlet yapısı bakımından olduğu kadar bilim, kültür, felsefe ve sanat açısından inceleniyor.



HERODOTOS TARİH - HASAN ALİ YÜCEL KLASİKLERİ

YAZAR: Herodotos



Herodotos (İÖ 484 - İÖ 430-420 arası): Dokuz kitaptan oluşan Tarihi ile Batı tarih yazımının atası ve ilk büyük yazarı olarak kabul edilir. Yazar, İÖ 550'den kitabına son düştüğü tarih olan İÖ 430'a, Antik Yunanlıların, Perslerin, Ön Asya nın ve Mısır ın ilk tarihçisi olmakla kalmamış, üslubu ve anlatım gücüyle günümüze dek ilgiyle okunmayı sürdürmüştür.



İLKÇAĞ TARİH YAZIMININ ÖNCÜLERİ

YAZAR: Ayşen Eti Sina



Bugün, insan tarafından biçimlendirilmiş ya da insan üzerinde etkisini göstermiş, herhangi bir yerde ve zamanda olmuş şeyleri, bunlara ilişkin sözlü, yazılı kaynakları ve maddi kültür kalıntılarını analiz-sentez yöntemiyle eleştiri süzgecinden geçirerek, neden-sonuç ilişkileri içinde kavrayıp, sistematik olarak açıklayan bilim dalına "tarih" denilmektedir. Hellencede "tarih" anlamına gelen (historia) sözcüğü, "araştırmak", "bilgi edinmek" anlamına gelen (historein) fiilinden gelmektedir. Gerçekten de tarih yazımı Hellenler için başlangıçta bilgilerin kaydedilmesinden başka bir şey olmamıştır. Hellen tarih yazımının dolayısıyla da dünyada tarih yazımının öncüleri de Herodotos'un tarih yazımına da büyük kolaylık sağlamış olan çoğunluğu Ionialı olan logographoslar olmuştur.



ANTİKÇAĞDA OYUN VE OYUNCAKLAR

YAZAR: Salkım Selvi Bener



Büyük tarihçi Johan Huizinga, insanı "homo ludens" (oyun oynayan insan) olarak tanımlar. Hatta daha da ileri giderek, oyunun kültürden daha eski olduğunu iddia eder. İnsanın olduğu yerde oyun da vardır. Oyunlar tarih boyunca toplumsal hayatın içinde önemli yer tutmuştur. İnsanların bir araya gelip sosyalleşmesinde rol oynadığı gibi ne tür oyunların hangi kurallarla oynandığı toplumsal ilişkilerin bir aynası gibidir. Bu kitap, Eski Yunan ve Roma toplumlarındaki gündelik hayata, eğlence kültürüne, sosyalleşme yapılarına oyunların ve oyuncakların penceresinden bakmayı hedefliyor.



M.Ö. 1177 MEDENİYETİN ÇÖKTÜĞÜ YIL

YAZAR: Eric H. Cline



M.Ö. 12. yüzyılda, Doğu Akdeniz'i çevreleyen topraklarda hüküm süren uygarlıklar büyüyor, gelişiyor, savaşıyor ve tarihte izlerini bırakıyordu. Geç Tunç Çağı'nın bu büyük devletleri, tıpkı üç bin yıl sonra yerlerini alacak olan ülkeler gibi birbirleriyle iletişim kuruyor, ticaret yapıyor ve diplomatik ilişkiler sürdürmeye çabalıyordu. Fakat tüm bu güçlü devletler, M.Ö. 1177 yılından itibaren domino taşları gibi yıkıldı. Mikenler, Hititler, Kenanlılar, Asurlular, Minoslular, hatta Mısırlılar tarihe gömüldü. Arkeolojik buluntuları, yazıtları ve mektupları kullanarak dönemi okurun gözünde ilgi çekici bir şekilde canlandıran Eric H. Cline, birbiriyle bağlantılı çok sayıda unsurun nasıl bu devletlerin sonunu getirdiğini anlatıyor.



GEÇ ANTİK ÇAĞDA KENT

YAZAR: John Rich



Roma İmparatorluğu, ilk yüzyıllarında toprak sahibi seçkinlerin egemen olduğu ve kurumlarında, yapılarında ve kültürde ortak özellikler taşıyan bir kentler dünyası idi. Üçüncü yüzyıl krizinden sonra ve daha sonra dış baskılar altında imparatorluk çöktüğü zaman kentlere ne oldu? Arkeologlar ve tarihçiler bu karmaşık soruyu yanıtlarken bu kitapta iki disiplini bir araya getiriyorlar. Bu kitap kentsel yaşamın bazı yerlerde ortaçağın ortalarına değin sürerken, bazı bölgelerde ise neden yokolduğunu açıklamayı amaçlamaktadır.



ANTİKÇAĞ İMPARATORLUKLARI

YAZAR: Eric H. Cline, Mark W. Graham



Antikçağ İmparatorlukları Yunan- Roma dünyası, geç antikçağ ve İslamiyet'in ilk dönemi dahil Yakındoğu, Akdeniz ve Avrupa tarihini içeren, nispeten kısa ama kapsamlı bir inceleme. İmparatorluklar ve emperyalizmin yanı sıra karşı cephede oluşan direniş ve tepkiler üzerinde de durması, günümüzdeki düzen, adalet ve bağımsızlık kavramlarına ışık tutuyor.



ANTİKÇAĞ'DA KORSANLIK

YAZAR: J. M. Sestier



Akdeniz'e kıyısı olan tüm halkların korsanlıkla ilgili uzun bir tarihi vardır. Bu tarihle ilgili de çok sayıda kitap... J.-M. Sestier, Akdeniz merkezinde korsanlık ve denizcilik tarihi ile ilgilenen okurların gözden kaçırmaması gereken bir çalışmayı kaleme alıyor. Antikçağ'da yazılan metinler arasından yüzlercesini belirleyip, bunlara modern araştırmacıların metinlerinde yakaladığı ilginç verileri de ekleyerek Akdeniz'e özgü nitelikli bir korsanlar ve korsanlık tarihini ortaya çıkarıyor.