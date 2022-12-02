Teknolojinin yeni yılı

Davranışların interneti (IoB)

Akıllı ürünlerin birbirleri ile iletişim kurarak bütünleşmiş bir biçimde çalışmasına olanak sağlayan Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi, 2023 yılında çeşitli iyileştirmelerle farklı bir kullanıcı deneyimi yaratmaya hazırlanıyor. Nesnelerin İnterneti kavramı altında geliştirilen ve Davranışların İnterneti (IoB) olarak adlandırılan bu yeni kavram 2023 yılında öne çıkacak teknoloji trendlerinin başını çekiyor. Özellikle iş dünyası için birçok avantaj oluşturan IoB teknolojisi müşterilerin ve kullanıcıların davranışlarını analiz ederek, şirketlerin stratejik yaklaşımlarını şekillendirecek.



Quantum Hesaplama

Kaynaktan bağımsız olarak verileri sorgulama, izleme, yorumlama ve reaksiyon alma yeteneklerine sahip olan Quantum Hesaplama teknolojisi, 2023 yılında adından sıkça söz ettirecek bir sağlık teknolojisi olarak ön plana çıkıyor. Özellikle korona virüs gibi pandemi senaryolarında yayılımı önlemek ve potansiyel aşıların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kullanılan Quantum Hesaplama teknolojisi, 2023 yılında finans ve bankacılık sektörlerinin de vazgeçilmezi olacak.

Kredi risklerini izlemek, yüksek hacimli ticaret hamlelerini denetlemek ve dolandırıcılığı tespit etmek amacıyla finans ve bankacılık kuruluşlarının elini güçlendirecek Quantum Hesaplama teknolojisinin yakın gelecekte FinTech kavramı altında da önemli bir konuma geleceği düşünülüyor.



Dağıtılmış Bulut Teknolojisi

Dağıtılmış Bulut teknolojisi, günümüz bulut teknolojisinin aksine merkezi bir çözüm sunmak yerine, bulut konumlarının hizmet ihtiyaçlarının ayrı ayrı karşılanmasını amaçlıyor. Bu gelişmenin bulut teknolojisini büyük ölçüde iyileştirmesi ve kullanıcı deneyimini artırması bekleniyor. Ayrıca Dağıtılmış Bulut teknolojisi ile birlikte şirketlerin gecikmeyi azaltarak veri kaybını önlemesi ve maliyet avantajı yakalaması kolaylaşıyor.



Edge Bilişim

Hesaplama ve veri depolamayı veri kaynaklarına yaklaştıran dağıtılmış bir bilgi işlem paradigması olan Edge Bilişim teknolojisi ile yanıt sürelerinin hızlandırılması ve bant genişliğinden tasarruf edilmesi amaçlanıyor.

Edge Bilişim özellikle bulut bilişim ve IoT teknolojilerini aktif bir biçimde kullanan cihazlarda ve uygulamalarda kullanılacak.



5G ve Gelişmiş Bağlantı

2023 yılında birçok ülke 5G tabanlı gelişmiş internet altyapısı çalışmalarını tamamlayacak.

Daha hızlı ve daha kararlı internet anlamına gelen 5G ve Gelişmiş Bağlantı teknolojisi, bugüne kadar yaşanan gelişmelerle birlikte internette gelinen hız limitini önemli ölçüde aşacak. Bu durum iş ve sosyal kullanıcıların memnuniyet derecesini artıracak, iş dünyasına yön verecek ve birçok anlamda teknolojik çalışmaların tamamlanmasına zemin hazırlayacak.

DİĞER