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Haberler Cumartesi Hem yeni yılı hem yeni yaşı kutladılar

Hem yeni yılı hem yeni yaşı kutladılar

Op. Dr. Cem Karas ve Op. Dr. Çiğdem Karas tarafından 5 yıl önce Mavişehir’de kurulan CK Klinik’te çifte kutlama yaşandı. 5’inci kuruluş yıl dönümü için bir araya gelen CK Klinik aynı zamanda yeni yıla da erken ‘merhaba’ dedi

10.12.2022

Hem yeni yılı hem yeni yaşı kutladılar

2017 yılında Karşıyaka Mavişehir'de KBB Uzmanı Op. Dr. Cem Karas ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Çiğdem Karas tarafından kurulan CK Klinik 5'inci kuruluş yıldönümü için klinik çalışanları ve davetlilerle bir araya geldi.

Mavişehir Bebish Restoran'da düzenlenen kutlama yemeğine CK Klinik çalışanları ve aileleri ile davetliler katıldı. Davetlileri ve misafirleriyle tek tek ilgilenen Op. Dr. Cem Karas ve Op. Dr. Çiğdem Karas geç saatlere kadar doyasıyla eğlenerek 2022 yılının yorgunluğunu ve stresini attı.

5. YILDA ÇALIŞANLARA PLAKET
Gecede CK Klinikte 5 yılını dolduran çalışanlarına teşekkür plaketi takdim eden Op. Dr. Cem Karas, "5 yıl önce çıktığımız bu yolda her geçen gün büyüyen ekibimizle ve her geçen gün bize güvenen hastalarımızın destekleriyle kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Amacımız KBB ile Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında referans merkezlerden biri olarak başta bölgemiz olmak üzere sağlık turizmi ile yurt dışındaki hastalarımıza da hizmet vermektir. Bu anlamda gerekli çalışmalara başladık. Ben bu ekibin her geçen gün büyüyerek nice 5 yıllarda bir araya gelmesini diliyorum" diye konuştu. 5'inci yıl pastasının kesilmesinin ardından eğlence geç saatlere kadar devam etti.

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