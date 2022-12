Yeni yıl heyecanı yaşatan kitaplar

Aralık ayına girer girmez etrafımızda küçük küçük başlar hazırlıklar... Sokaklar, alışveriş merkezleri süslenip ışıklandırılır, yeni yıl alışverişleri, tatil planları şekillenmiştir. Yeni yıl yeni umutları da beraberinde getirdiği için bir kapı gibidir, umut kapısı... Bazen de her şey göründüğü gibi toz pembe değildir. Koku, suç, aşk ve yeni hayat öykülerini hatta tarihi bilgi içeren yeni yıl temalı çocuk ve yetişkin kitaplarını sizin için derledik. Daha fazlasını D&R'da bulabilirsiniz.

YENİ YIL YENİ HAYAT- DEBBİE MACOMBER

KİTAPLARI tüm dünyada onlarca dile çevrilen ve satış rekorları kıran New York Times çoksatan yazarı Debbie Macomber'dan yürekleri ısıtacak bir kış romanı. Başarılı bir iş insanı olan Everly çalıştığı şirkette stresli günler geçirmektedir. Ortağı Jack onu bu stresten kurtarmak ister ve yılbaşı öncesinde bir aylığına izin alıp Everly'i tatile gitmesi için ikna eder. Jack, asistanı Annette'e Everly için sıcak ülkelerden birinde lüks bir gemi yolculuğu ayarlamasını söyler. Ancak Annette'in gizli bir intikam planı vardır. Everly için ayarladığı tur, lüks bir gemi turu değil, Amazon ormanlarında bir eğitim gezisidir ve yetişkinlerin yaz kampından farksızdır: İnternet yok, telefon yok, kamaralarda kilit yok. Everly bir kâbus gibi başlayan on beş günlük bu yolculuğun hayatını tamamıyla değiştireceğinden habersizdir.

KARANLIK YILBAŞI ÖYKÜLERİ ARALIKTAN SIZAN KARANLIK

HER Aralık ayının sonunda yeni bir yıla girecek olmanın heyecanı ve sevinci içinde tatlı bir telâş görünür dünyanın her yerinde. Ama her şey görünenden ibaret değildir. Kimi için tüm ailenin bir araya geldiği bir toplantıdır yılbaşı, kimi için arkadaşlarla bir ev partisi, şehrin meydanında patlayan havai fişeklerdir kimi için, kimi için romantik bir akşam yemeği, eğlence, yeni dilekler, yeni umutlar... Herkes için öyle değil oysa... Karanlığı da var bu dünyanın... Her insanın içindeki karanlık kadar... Özlem Ertan, Mehmet Berk Yaltırık, Kubilayhan Yalçın, Demokan Atasoy, Gülbike Berkkam, Uğur Kılınç, Funda Özlem Şeran, Uğur Batı, Murat Baykan, Işın Beril Tetik, Alper Kaya, Orkide Ünsür ve Galip Dursun'un elinden çıkan karanlık öyküler, yarattıkları tekinsiz ve gerilimli atmosfer ile içinizi ürpertecek. Karanlık Yılbaşı Öyküleri sizi gerilim ve korku dolu sayfalarıyla, konfetilerle süslü yılbaşı telaşının ötesindeki gizemli öykülere davet ediyor.

TUHAF BİR YILBAŞI ÖYKÜSÜ CHARLES DİCKENS

EBENEZER cimri, huysuz ve bencil bir adamdı. Kimseyle arkadaşlık etmez, eğlencelere katılmaz, işinden başka bir şey düşünmezdi. Çok parası olduğu halde, kimseye yardım etmezdi. Dünya üzerinde, iyi kalpli yeğeninden başka seveni yoktu ama Ebenezer bunu da dert etmezdi. Hiç kimseye ihtiyacı olmadığını düşünürdü. Ancak Yılbaşı öncesi kapısını çalan bir ziyaretçi her şeyi değiştirdi. Aslında ziyaretçi kapıyı çalmamış, doğrudan içinden geçmişti. Bu garip ziyaretçinin, eski arkadaşına anlatacak çok önemli şeyleri vardı.

YENİ YIL DÜŞÜ- LORİ EVERT

NOEL BABA'NIN cücelerinden biri olup ona yardımcı olmak için yola çıkan minik bir kız, yolda ona destek olan son derece pofuduk hayvan arkadaşlarıyla Noel Baba'ya ulaşmaya çalışıyor. Arkadaşı kuşun da dediği gibi "Doğru kişilerle arkadaş olduysan, hiçbir karar akılsızca değildir." Onların desteğiyle hedefine ulaşıyor Alya.

MUCİZELER YAĞARKEN- KRİSTİN HANNAH

BAZEN bağışlamak, umut etmek ve mucizelere inanmak gerekir... Hayatının en büyük ihanetine uğrayan, terk edilen ve çok zor bir yıl geçiren Joy Candellaro, Noel yaklaşırken hep hayalini kurduğu maceraya atılmaya karar verir. Kimseye haber vermeden bir uçak bileti satın alır ve hiç tanımadığı bir şehre doğru yola çıkar. Fakat beklenmedik bir şey olur ve Joy kendini bir anda büyülü yağmur ormanlarının yakınlarında, muhteşem bir gölün kıyısında yer alan bir balıkçı kulübesinde bulur. Joy hayallerle gerçeğin arasında bocalarken umudun peşinden gitmeyi seçer ve bir mucizeye tanıklık eder.

NOEL KEKİNİN GİZEMİ- AGATHA CHRİSTE

İNGİLTERE'NİN kırsal kesiminde Noel zamanı bir ev düşünün. Şöminede odunlar çıtır çıtır yanıyor, birbirinden lezzetli yiyecekler konuklara ikram ediliyor. Böyle bir ortamda cinayet işlenebileceği hiç aklınıza gelir mi? Hercule Poirot'nun yastığının üstüne bırakılan not, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını gösteriyordu. Ta ki karların içinde genç bir kızın cesedi bulunana dek... Noel Kekinin Gizemi'ndeki altı öyküde, Hercule Poirot'nun gizemli cinayetleri çözümlemekte ne denli usta olduğunu görüyoruz.

TÜRK KÜLTÜRÜNDE YILBAŞI KUTLAMASI GÜNNUR YÜCEKAL ARPACI

BU kitap, Türkler Yılbaşı kutlar mı? sorusuna cevap vermekle kalmayıp; bu kutlama geleneğini tarihin derinliklerine inerek anlatmaya başlayıp; Bu Kadim Yılbaşı Geleneği Günümüz Şehir Hayatına Nasıl Uyarlanabilir? sorusuna yaratıcı öneriler sunmaktadır.

BİR YILBAŞI HİKAYESİ-BUKET UZUNER

BUKET Uzuner'in sıcak, hınzır, bilge kalemiyle sürpriz bir yolculuğa, yürekçelen bir hikâyeye evriliyor. Tıpkı küçük bir tohumun, ulu bir çınar umuduna dönüşmesi gibi... Yeni bir yılın eşiğinde, beklenmedik bir anda değişen hayatları, kıtaları birbirine bağlayan görünmez köprüleri -ya da kıtaları birbirinden ayıran anlamsız engelleri (!)- anlatıyor, Bir Yılbaşı Hikâyesi...