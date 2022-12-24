Edebiyat dünyasının hayvan dostları

Hayvanlarla insanların sıcak dostluk hikayelerini anlatan ya da onlarla aynı dünyayı paylaşma kurallarını hatırlatan kitapları derledik. Bu kitaplar çocuklara hem okumayı hem de hayvan sevgisini aşılayacak. Daha fazla hikayeyi D&R'ın sayfasında ya da mağazalarındaki raflarda bulmanız mümkün.

BEYAZ DİS - JACK LONDON

Beyaz Diş kitabında Jack London bir kurt köpeğinin hikayesini ele almış. Dünyanın, hayvan ya da insan güçlünün tarafında olduğunu, insanların ellerinde gücü tuttukları zaman hayvanlardan çok daha vahşileşebileceği anlatılıyor. Akıcı hikayesinin yanında insan olarak zihninize etki edecek niteliklerde yazılmış olan kitap size keyifli bir okuma eylemi sunacak.

MART JONATHAN LİVİNGSTON - RİCHARD BACH

Martılardan yola çıkarak insana insanın anlatıldığı kitap olan Martı Jonathan Livingston. Yazar kitapta bize bizi çok güzel bir dille ve ütopik bir bakış açısıyla anlatmış. İnsanlığın yaşamak gibi bir hedefi olduğuna ve hayatı dolu dolu yaşamanın hazzına değinen yazar vermek istediği mesajı açıklayıcı bir dille vermiş, Martı kitabı keyifle okuyabileceğiniz bir eser.

SEVGİNİN KATKSZ - JACK LONDON

Sevginin Katıksızı yeraltı edebiyatının usta isimlerinden olan Jack London'un 1917 yılında yayımladığı romanıdır. Roman konu bakımından insanlığın eğlence kaynağı olan sirk hayvanlarının zorlayıcı yaşamlarını konu almıştır. İçinizdeki hayvan sevgisini perçinleyecek olan Sevginin Katıksızı her kitaplıkta mutlaka olmalıdır.

BREMEN MZKACLAR - GRİMM KARDESLER

İlk olarak Almanya'da 1819 yılında Yayımlanan Bremen Mızıkacıları Grimm Kardeşlerin dünya çocuk klasikleri arasına girmeyi başarmış eseridir. Fabl türünde yer alan Bremen Mızıkacıları hikayesinde yer alan eşek, köpek, horoz ve kedinin yollarının kesişmesi ve daha özgür ve eğlenceli bir hayat yaşamak için müzisyenlik yapmalarını konu almaktadır. Mutlaka her çocuğun okuması gereken kitaplar arasında yer almaktadır.

MOBY DİCK - HERMAN MELVİLLE

Çocuklar kadar yetişkinler tarafından da oldukça beğenilen Moby Dick önemli klasikler arasında yer alır. "Ishmael deyin bana" cümlesi ile başlayan kitabın anlatıcı karakteri Kaptan Ahab ve uzun yıllar boyunca denizlerin korkulan beyaz balinası Moby Dick ile yaşadığı macerayı konu alır.

HAYVAN ÖZGÜRLESMESİ - PETER SİNGER

Hayvan Özgürleşmesi Peter Singer'in hayvanlar için yazdığı bir özgürleşme kitabıdır. Bir bildiri niteliği taşıyan kitapta hayvanların özgürleşmesiyle insanlığın da iyileşeceğini vurgulayan yazar doğanın her parçasını, birbirini tamamlayan zinciri olarak ele alıyor. Hayvan Özgürleşmesi hayvan sömürgesine, hayvanların deneylere tabi tutulmasına, insanoğlunun keyfi mesele ve ihtiyaçları için katledilmesine karşı yazılmış bir başyapıt.

HACHİKO - LESLEA NEWMAN

Hachiko büyük küçük her okuyucuda aynı duyguyu hissettiren en iyi hayvan konulu kitaplardan biridir. Okurken göz yaşlarınıza hakim olamayacağınız bu kitap sizlere hayvanların ne kadar sadık dostlar olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Sinemaya da uyarlanan Hachiko Japonya Shibuya Metro İstasyonunda sahibi profesörü ölünceye kadar bekledi. Bu metro istasyonunda Hachiko'nun heykeli yapıldı.

KEDİ GİBİ DÜSÜNMEK VE DAVRANMAK - STEPHANE GARNİER

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan Kediler Gibi Düşünmek ve Davranmak kitabı kedilerin kendine özgü zarif, sessiz, karizmatik, sakin, meraklı, tavırlarının insan karakterine de yansıması gerektiğini düşünerek kedilerin davranışlarına farklı bir bakış açısı getirmiştir. Kedi severler ve kitapseverler için ideal bir kitap.