Uşak’ın iyilik timleri

Uşak Ertuğrul Gazi İmam Hatip lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmenleri tarafından kurulan ve 20 öğrenciden oluşan 'İyilik Timleri, hasta, yaşlı ziyaretleri gerçekleştiriyor. Pazaryerlerinde üşüyen esnafa çay dağıtıyor, cami temizliği yapıyor ve ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi her türlü desteği sağlıyor.

YÜZLERDE TEBESSÜM

Okulun orta kısmından 10, lise kısmından 10 öğrenci olmak üzere 8 ay önce bir grup öğretmen tarafından kurulan İyilik Timlerinin bir grubu 5 ila 8 öğrenciden oluşuyor. İyilik Timi Ortaokul bölümü öğrencileri, son olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi bölümünü boyadı. Burada renkli duvar boyama çalışmaları yaparak ve çocuk dostu ortamlar oluşturarak uzun süreli tedavi gören çocukların hastane ortamlarına renk kattılar. Küçük hediyeleri ile de çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdular.

Ertuğrul Gazi İmam Hatip lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 'İyilik Timleri'; cami ve okul temizliği, hastane ve yaşlı ziyaretleri, yaşlı ve kimsesizlere yardım, çiçek, fidan dikimi, çevre temizliğine katkı sağlanması gibi pek çok hayır işine imza attı. İyilik Timi, bundan 8 ay önce, Okul Müdür Yardımcısı Yücel Kök'ün koordinasyonunda öğretmenler Şule Ercan, Esra Kâhya, Süleyman Yılmaz, Recep Kemal Güngör, Zekiye Topal ve Fatih Demir'in girişimleri ile kuruldu. Matematik öğretmeni Esra Kahya, "Yaptığınız iyilikle başkalarının gönül dünyasına dokunup onların mutluluğuna tanık olmanın ve onların hissettiği mutluluğun hazzından daha çoğunu sizin yaşamanız sizi sürekli bir iyilik faaliyetine yönlendiriyor" diye konuştu.