Kusadası’nda eglence ve lezzetin merkez

Ege'nin ve Aydın'ın incisi, Türkiye'de turizmin başladığı ilk yer. Kuşadası, geçmişten günümüze ülkemizde tanınan, Türkiye'nin her yerinde ismi geçince "eski bir dost"tan bahsedilmiş gibi insanları gülümseten bir tatil yeri... Son dönemde Kuşadası'nı cazibe merkezi yapacak çalışmalar, projeler üretiliyor, destinasyonlar oluşturuluyor. Kuşadası'nda hizmete giren Unique Life Style Hotel ise sadece turizmin değil eğlencenin ve lezzetinde de kalbi oldu. Bu hafta lezzet durağımızda sizleri çok özel bir yaşam destinasyonuna götüreceğim. Unique Life Style Hotel, konaklama, restoran ve eğlence konseptini içinde barındıran bir yaşam sunuyor. Kuşadası'nın marka değerine katkı sunan, ilçeyi üst lige taşıyan prestijli bir yaşam sunuyor. İçerisine açılan Kokosh Live ile bünyesinde bulunan mekanlara yenisini ekleyen Unique Life Style Hotel, ilçede daha önce hiç yapılmamış bir konsepte yöneldi. Kuşadası'nın marka değerine katkı koyan otel aynı zamanda eğlencenin ve lezzetin merkezi oldu. Dünya mutfakları ve dünyaca ünlü şeflerin oluşturduğu zengin balık menüsü, müziği, eğlencesi ile muhteşem deniz manzarasında benzersiz tatların keyfine varacaksınız.



Kokosh Live'ın açılış sahnesinde Rubata vardı.



RUBATO İLE AÇILDI

Unique Life Style Hotel'in içerisinde açılan Kokosh Live'e ilk günden ilgi büyüktü. Seçkin misafirlerini ağırlayan mekanın rezervasyonları günler öncesinden doldu. Mekanın önünde adeta kuyruk oluştu. Doğum günü gibi özel günlerin kutlandığı açılış gecesinde Rubato sahneye çıktı, izleyenlere müzik ziyafeti çekti. Ayrıca animasyon ve dans gösterileri büyük ilgi gördü. Unique mutfağından çıkan çok özel lezzetleri, göz alıcı ve şaşalı dekorasyonu, dans şovları, zengin sahne programları ve özenli servisi ile ilk günden farkını belli eden Kokosh Live, 250 kişi kapasitesi ile haftanın her günü hizmet verecek. 24 saat yaşayan bir mekan olan tesis, şehir hayatının yoğun temposundan arındıran, keyifli aynı zamanda da huzurlu bir tatil olanağı sağlıyor. Üst düzey bir müşteri kitlesi oluşan Unique Life Style Hotel, Kuşadası'nda kişiye özel hizmet anlayışıyla denizin büyüsünü, doğanın saf dokusunu ve Ege'nin huzurunu aynı çatı altında buluşturuyor. 12 ay açık olan ve 10 dönümlük bir alana yayılan otel; çam ve asırlık zeytin ağaçlarının arasında, denizin kıyısında dünya mutfağından lezzetler sunuyor. Tesisteki Luckys Club bünyesinde Lucky Resto Bar, Ayvalık Balıkçısı, Jojo Beach Club ve Baraquda Lounghe bulunuyor. Kahve sevenler için Starbucks kioksuyla bütünsel bir konsept sunan Lucky's Club, elit misafirlerini ağırlıyor.





YIL BOYUNCA HİZMETTE

58 odalı otelde 7 farklı oda konsepti bulunuyor. Otel son dönemde yapılan akıllı otel segmentinde ileri düzey tasarlanmış. Tüm odalarda ve genel alanlarda tam otomasyon ile yerden ısıtma sistemi var. Oda içinden erişilen yetişkin havuzu ve kış için oda havuzları, genel havuzu doğalgaz ile ısıtılıyor. Konaklamaya dahil alakart restoran menüsü ve sıra dışı mimarisi ile eşsiz bir deneyim sunan tesis, restoranlarıyla da bölgede cazibe merkezi durumunda. Otel müşterisi dışında dışarıdan misafirlerin de yoğun ilgi gösterdiği restoranlarıyla haftada 5 gün farklı grupların çıktığı müzik dinletilerine ev sahipliği yapıyor. Şehir hayatının yoğun temposundan arınmak ve tatilinizin keyfini çıkarmak için size özel olarak olarak planlanan aktivitelerin keyfini çıkarmanız için adresiniz Kuşadası Unique Life Style Hotel...





ÜNLÜ ŞEFLERİN MENÜLERİ

İş insanları Sıtkı Kayalı, Semih Peköz, Oğuz Kağan Yurdakan, Mertan Köle ve Özgür Özbek'in yatırım ortaklığıyla hayata geçirilen Unique Life Style Hotel, kısa sürede ilgi odağı oldu. Kokosh Live'de Uniq Life Styl Dünya Mutfağı konsepti Luck's Restoran ve Ayvalık Balıkçısı'nın mutfağından istediğiniz menüden seçimler yapabilir ya da dünyaca ünlü şeflerin hazırladığı fix menüleri seçebilirsiniz. Luck's Anadolu kahvaltısı da gerçekten Anadolu'nun yöresel lezzetlerini kahvaltı sofrasında buluşturuyor size bir şölen sunmakta. Atıştırmalıklarda, acılı buffalo soslu kanat, dana etlinacho, clup sandaviç, ballı susamlı parmak tavuğu denemelisiniz. Salata çeşitleri muhteşem; şef special salata, rezeneli Akdeniz salata, Gavurdağı, baverly hılls cobb, somonlu kinoa, renklicerry, roka parmesan, bresaola ile karışık salata çeşitleri bulunmakta. Pizza ve makarna çeşitleri arasında Margaritta, Lucky's special pizza, vegan, spagetti primavera seçeneklerinden birini ya da Pollo alla arabbiata, medoglione, dıfleto alla milanese, çektirme, pekmez soslu kuzu incik tercih edebilirsiniz. Luck's sushi çeşitleri de sushi sevenler için güzel bir alternatif. Ana yemeklerde; şarap soslu tavuk tava, kestane dolgulu tavuk rulo, haşhaş ile mantolanmış buharda somon, panchetto ile levrek fileto sarma, 12 saatte pişmiş dana kaburga, yöresel bitez çökertme kebabı, dallas steak, lokum, dana bonfile, rıb-eye, t-bone, garnitüre ekstralar bulunuyor. Luck's dondurma, unique el yapımı dondurma çeşitleri tatlı alternatifler arasında birinci sırada. Çikolatalı sufle, duble çikolatalı parfe, ananaslı crem brule, meyve fondü, san sebastian chees cake, boulangerie muss cake de güzel birer alternatif.



SON SÖZ; Unique Life Style Hotel, son dönemde gördüğüm en klas yeni nesil mekanlardan olan bütünsel, marka bir tesis... Bünyesinde barındırdığı mekanlara Kokosh Live'ı ekleyerek gücüne güç katmış. Gerçekten kutluyorum ortaklarını...

SEZER ALTAN / LEZZET DURAKLARI