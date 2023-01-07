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Haberler Cumartesi Oyuncak ayı gibi görüneceksiniz!

Oyuncak ayı gibi görüneceksiniz!

7.1.2023

Oyuncak ayı gibi görüneceksiniz!

Bu sezonun en hit parçalarından kürklerin bir çeşidi olan Teddy Bear Coat bu seferki gündemimizi oluşturuyor. "Teddy Bear" aslında yabancıların oyuncak ayı için kullandıkları terimdir. Bildiğim kadarıyla, o yüzden, yani ayı postuna benzediğinden bu kürk çeşidi moda literatüründe bu şekilde anılıyor. Bu kürklerin bence en güzel özelliği altına giydiğiniz her şeyi kaldırabiliyor olması! Örneğin; deri pantolon ve bir kazakla yaptığınız kombinin üstüne teddy bear kürkünüzü giyip gündüz dolaşabilirken, siyah mini bir elbisenin üstüne giyip gece eğlenmeye gidebilirsiniz.

FULYA TANYOL

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