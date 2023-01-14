Kartpostallara adanan ömür

Aydın Efeler'de 1973 yılından beri aynı dükkanı işleten Semih Kayalar (79) kartpostal, mektup zarfı, ikinci el kitap satışı, fotokopi gibi işler yaparak hizmit veriyor. Ancak Kayalar sadece bir işletmeci değil, bir sanatçı. Sattığı kartpostallardaki fotoğraflarda onun imzası var. Askerliğinin ardından Tarım Müdürlüğü Zirai Mücadele Şube Müdürlüğünde memur olarak işe başlayan Kayalar'ın hayatı, Edirne'de olduğu dönemde bir yakınına, yılbaşında göndermek istediği kutlama kartı ile değişti.



EGE'Yİ KARIŞ KARIŞ GEZDİ

Yıllarca bayram ve önemli günlerin kutlanmasına aracılık eden, asker ocağının özlemlerini yansıtan, bir dönemin renkli iletişim araçlarından olan kartpostallara, ilgisinden dolayı bu işi yapmaya karar veren Kayalar, ilk yıllarda İstanbul'dan getirttiği kartpostalları tatil yörelerinde satarak kendisine fotoğraf makineleri satın aldı. Kayalar, daha sonra Ege'nin illerini karış karış gezip tarihi yerleri, antik kentleri, kültürel ve doğal güzellikleri fotoğraflayıp kartpostalları kendi fotoğraflarıyla renklendirdi. 2000'li yıllardan itibaren cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla kartpostallar teknolojiye yenilirken, Kayalar ilerleyen yaşına rağmen Türkiye'nin ayakta kalan birkaç kartpostalcısından biri olarak geleneği yaşatmayı sürdürüyor.





MEMURLUĞU BIRAKTI

Kartpostalcılık işi için devlet memurluğunu bıraktığını belirten Kayalar, "Eskiden bayram, özel günler ve yılbaşlarında insanlar sevdiklerinde kartpostal gönderirdi. Ben de bir yakınıma kartpostal göndermek istedim. Hem kartpostala olan ilgi hem de kazancı beni cezbetti. Memurluğu bırakıp bu işe başladım. İstanbul'dan getirttiğim kartpostalları turistik yörelerde sattım. Fotoğraf makineleri satın alarak kartpostallardaki fotoğrafları kendim çekmeye başladım. Efes, Didim, Kuşadası, Çeşme, Şirince, Pamukkale, Kuşadası'ndaki tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraflayıp, İstanbul'da bunları kartpostal olarak bastırıp sattım. Bu iş sayesinde 3 çocuk okuttum. Hem eşim, hem kendim emekli oldum. Hala da dükkanımın bir köşesinde kartpostalları sergileyip tanesini 5-10 liradan satıyorum" dedi.



ALMAK İÇİN YARIŞIRLARDI

Kayalar, günümüzde kartpostalın ne olduğunu bilmeyenlerin olduğunu belirterek, "Kendimin çektiği fotoğrafların yer aldığı binden fazla kartpostal var. 2000'den önce günde 35 bin kartpostal satardım, şimdilerde senede bin taneyi bulmuyor. O günler çok güzeldi. Kartpostal almak için insanlar yarışa girerdi. O zamanlar telefon olmadığından insanların birbiriyle hızlı iletişim kurmak için kartpostal kullanırdı ancak artık telefonla her işin yapılabiliyor. Bu yüzden kartpostallar önemini yitirdi. Kaybolmaya yüz tuttu. Ben de artık kartpostal getirmiyorum. Elimde olan stokları satıyorum" diye konuştu.



■ KAZIM YÖRÜKCE