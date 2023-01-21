2023’te ofisler sanal çalışanlar avatar

2023 İK Trendleri Raporu yayınlandı. Rapora göre 2023'ten itibaren şirketler, "metaverse" teknolojisine yatırım yaparak farklılaşmamaya başlayacak ve insan kaynaklarının "metaverse" dünyasındaki varlığı önem kazanacak. Dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar yerine, eller serbest kullanılan cihazlar ve avatarların var olduğu bir çalışma ortamı söz konusu olacak.

Ağustos 2022'de 241 şirket ve 1130 gencin katılımı ile gerçekleştirilen "Çalışma Süreleri ve Modeli Araştırması" da bu öngörüyü destekliyor. Sonuçlara göre araştırmaya katılan gençlerin yüzde 87,8'i çalışma modelinin hibrit olmasını istiyor. Bu açıdan bakıldığında, Y kuşağı için uzak gibi görünen bu öngörü, Z kuşağı için son derece gerçekçi. Üstelik bu konuyu sadece bu alanda büyük yatırımlar yapan, özel olarak tasarlanmış meta veri deposu ortamlarına sahip büyük şirketlerle sınırlamamak gerekiyor. İnsan kaynakları profesyonellerinin öngörüsüne göre, aynı zamanda sanal çalışma ortamı yazılımlarını kullanan yenilikçi, daha küçük ölçekli şirketler de bu kervana dahil olacak. İnsanları meta evren çağına alıştırabilecek teknoloji pazarı günden güne gelişiyor. "Metaverse" dünyasında insan kaynaklarının potansiyel olarak neye benzeyebileceğine ve bunun kullanımına dair bazı uygulamalar şu şekilde sıralanıyor:

İŞE ALIM SÜREÇLERİNDE SANAL TUR

Sanal işe alım fuarları, adayların potansiyel işverenlerle ilişki kurma fırsatı elde etmelerine ve ne tür bir şirkette çalışabileceklerine dair gerçek bir ön gösterim elde etmelerine olanak tanıyabilir. Potansiyel adayların ofis kültürünü deneyimlemelerini sağlayacak sanal turları tercih edecek daha fazla şirket olacağını da öngörmek mümkün.

AVATAR İLE TOPLANTI

İş ve ekip yapıları, "metaverse" uyumlu iş yerinde büyük olasılıkla temel bir değişiklikten geçecek. Geçtiğimiz iki yıl, iş gücünün teknoloji platformlarında gerçekleşen toplantılar ve iş birlikleri ile hibrit çalışma yapısına geçişine tanık oldu. Yüz yüze toplantı algısı, çoğunlukla ortadan kalktı. "Metaverse" dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar yerine, eller serbest kullanılan cihazlar ve avatarlar kullanarak etkileşimleri teşvik edecek. Böylece grup sohbetlerini ve iş birliklerini çok daha sürükleyici hale getirerek, işi farklı bir boyuta dönüştürecek.

SANAL "METAVERSE" EĞİTİMİ

Çalışanların "metaverse" dünyasında nasıl çalışacaklarını öğrenmeleri gerekeceği için insan kaynakları tarafından değişim yönetimi eğitimlerinde bir artış yaşanması muhtemel gözüküyor. İş dünyasında "metaverse", bir yandan yeni teknolojilere yatırım anlamına da gelecek. Tabii sanal bir insan kaynakları yönetiminin, çalışanları bu yeni teknolojiler ve yazılımlar konusunda nasıl eğiteceğini yeniden değerlendirmesi, kaçınılmaz olacak.