Gece yarısına kadar ciğer ve kebap keyfi

Ülkemiz, mutfak yemek kültürü açısından çok zengindir.

Her bölgesinde yöresinde ayrı bir tat lezzet ve kültür bulunmaktadır. Ciğer Kebabı, Güneydoğu Anadolu mutfağının en önemli lezzetlerindendir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde henüz gün aydınlanmadan mangal ateşini közleyen kebapçılar, kahvaltı yapmak için gelen müşterilerine ciğer kebabı servisine başlarlar.

Öğle ve akşam yemeklerinde de tercih edilen ciğer kebabı, gece geç saatlere kadar vatandaşlara sunulur.

Bugün bu lezzeti Mavişehir'de sevdiren Ciğerci Muro'dayız.

İŞİ YERİNDE ÖĞRENMİŞ

3 yıl önce açılan Ciğerci Muro, Mavişehir'de Egs Park ve Mavibahçe Alışveriş merkezlerinin arasında gündüz 12.00'den gece 24.00'e kadar açık 400 kişilik geniş ferah bir mekan. Ciğerlerinin terbiyesi çok özel. Kesinlikle dondurulmuş ürün kullanmıyorlar.

Ciğerleri günlük taze kendi tabirleri ile dumanı üstünde. Murat Peker... Çırağı olmadığın işin ustası olamazsın diyerek bu işi yerinde öğrenmek amacıyla Mersin'e, Adana'ya giderek bu işin üstatların yanında çıraklık yapmış, püf noktalarını öğrenmiş.

Etin marinasyonunu, zırhını, baharat oranını, kullanılan malzemelerinin kalitesini ve oranını yani bu işle ilgili bütün detayları ustalıkları öğrenmiş. Şimdi, Ciğerci Muro'da bu bilgi birikim ve tecrübeleri ile harikalar yaratmakta, Ciğerci Muro'yu İzmir'in lezzet adreslerinden birisi yapmaktadır. Sadık müşterileri oluşmuş insanların ailecek geldikleri, iş insanlarının iş toplantılarını ve yemeklerini yaptıkları, dostların keyifli zamanlar geçirdikleri lezzetli yemekleri yediği özel bir yer olmuş Ciğerci Muro.

12 ÇEŞİT İKRAM SUNULUYOR

12 çeşit meze ikramı ile masanızda bir görsel şölen yaşanmakta. Közlenmiş soğan ve sarımsak, kaynatılmış soğan, közlenmiş çeri domates, marul, roka, kırmızı lahana, Antep ezmesi, patlıcanlı yoğurt, Şili biberi, sumaklı soğan ve ortaya büyük bir salata ikram edilmekte.

Çorba çeşitleri arasında mercimek, tuzlama, beyin, işkembe, kelle paça, ayak paça, karışık çorba mevcut.

Kebaplardan ciğer şiş, et şiş, Adana, Urfa kebap, tavuk şiş, kanat, yürek şiş, ızgara köfte, yaprak ciğer, yaprak et, 1 ve 1,5 metre boru kebabın görünüşü sunumu ve lezzeti efsane. Ailecek geldiğinizde boru kebabını mutlaka isteyiniz. Et ürünlerinde dananın en özel yeri olan antrikot kullanıyorlar.

Bu da yemeklerinin lezzetlerine yansımakta gerçekten ciğerden sonra et tercihiniz olabilir.

TATLIDA BOMBA TARİF

Tatlı çeşitleri olarak mekanın spesiyali Murat beyin sevgiyle beğenme garantili sunduğu Muro Bomba; kendi yaptıkları ekmek kadayıfının üstüne tahin, pekmez, fındık, Antep, yer fıstığı ve kaymakla servis edilmekte. Gerçekten adı gibi bomba. Denemenizi öneririm. Bu özel lezzeti başka yerde bulamazsınız. Ekmek kadayıfı, sütlaç, kazandibi, peynirli ve fıstıklı künefeleri dondurulmuş hazır gelmiyor, malzemeleri Hatay'dan gelmekte kendileri yapmaktadır.

Önümüzdeki günlerde açacakları 2 şubelerinin yeri hazır. Menemen ve Bodrum'da yeni şube açacaklar. Öncelikle önce Bodrum şubesini açmayı planlıyorlar.

Zincir marka olarak ulusal çapta yayılmak istiyorlar. Bu konuda bilgi, birikim ve tecrübeye sahibiz demekteler.

PEYNİRDE DE MARKA

Hayallerinin peşinden gidince doğduğun topraklara ve bölgene neler kazandırabileceğinizi ispatlarsınız. Bazıları lider doğar hep yeniliğin farklılığın peşinden gider. İlklerin adamı olur. Salih Peker de kardeşleri ile birlikte hayallerinin peşinden gitmiş, yaşadığı bölgeye değer katmış bugün dev bir kuruluşu yönetmektedir. Peker kardeşlerin asıl işi peynircilik.

Hayata gözlerimizi peynirci olarak açtık diyorlar. Bugün bir dev ulusal marka "Peynirmatik" markası ile hizmet vermekte. Türkiye çapında 50'den fazla şubeleri var. Bu başarılarının sırrını sorduğumda "İşimizi çok severek iyi yapıyoruz tabi en önemlisi de güven.

Müşterilerimiz bize çok güvenirler o güveni sağladığımız için de çok mutluyuz. Her ürünümüz bize özel kendi kontrolümüzde reçeteleri bize özel" demekteler. İzmir'de birçok şubesi bulunan, organik, lezzetli ve bütçe dostu ürünleri ile bilinen Peynirmatik'te sadece kendi ürettiği ürünleri satıyorlar.

BABA MESLEĞİ PAZARCILIK

İzmir'de birçok noktada şubelerinin olduğunu ve ulusal marka olma yolunda ilerlediklerini söyleyen Yasin Peker, "Biz 4 kardeş bu işi yapıyoruz. Babamızın ismi Cesim Peker. Biz baba mesleğini pazardan devraldık. Kısa zamanda şarküteri sistemine geçtik. Ardından da çok hızlı bir şekilde şubelerimizi açtık, şu anda ulusal marka olduk.

Peynirmatik özellikle peynir üzerine bir konseptte ilerledi. Çünkü bizim babamızdan öğrendiğimiz iş peynircilikti. Direkt imalattan halka politikası izliyoruz. Kafamızdaki en büyük proje, halka daha çok hizmet edebilmek.

Onun için de çok iyi ürün satmak zorundayız. Fiyatlarımız olabildiğince uygun.

Buna karşın kalitemiz çok yüksek. Mağazalarımız iş yapıyor çok şükür" dedi.

SON SÖZ; Yemek kültürü, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade şekillerinden biridir. Mutfağımızın kahvaltılarımızın baş tacı peynire adanmış bir ömür ve 40 yıllık kuşaklar arası verilmiş bir emek. Yemek kültürümüzde Güneydoğu Anadolu mutfağına ait lezzeti kültürü İzmir'de yaşatan Ciğerci Muro ailesine teşekkür ediyorum. Marka ve hayat yolculuğunda başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN