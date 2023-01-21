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Haberler Cumartesi Kışın favorisi deri etek

Kışın favorisi deri etek

21.1.2023

Kışın favorisi deri etek

Deri etekler, sonbahar-kış sezonunun klasik parçalarından sayılıyor artık. Gerçi bazı kışlar, çizgisi yükselirken bazı seneler daha az görülüyor ama her koşulda birilerinin kış dolabında deri etekler var.

Modeli her ne olursa olsun vücudunuza uygun olan modeli seçmelisiniz.

Örneğin son dönemlerde yüksek belli etekler çok popüler. Düşük bel trendi biraz gerilerde.

Deri eteklerde favori renkler başta siyah olmak üzere bordo, kahverengi, camel, koyu yeşil, gri ve mavi.

Düz renklerin dışında timsah deseni gibi desenli deri etek modelleri de mevcut!

FULYA TANYOL

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