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Haberler Cumartesi Bu kış caddeler çiçek açıyor

Bu kış caddeler çiçek açıyor

28.1.2023

Bu kış caddeler çiçek açıyor

Kış gardırobunun olmazsa olmazı kazak modelleri yeni sezonda da farklı desenleri ve görünümleri ile dikkat çekiyor. Çiçek desenli triko kazaklar bu sezon rengarenk tarzlarıyla stilimize ışık katıyor. Bu sezon birçok moda markası yeni koleksiyonlarında çiçek desenlerine hemen yer verdi. Bu yüzden hiç şüphe yok ki çiçekler bir kez daha sezonun ana trendlerinden biri haline geldi. Çiçekli kazaklar en şık haliyle dikkat çekmek için yarışıyor. Özellikle çiçek motifli olanlar bir jeanle bile stilinizde fark yaratıyor.

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