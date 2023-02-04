Önce Köyceğiz sonra Paris!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı hedefine koyan Kürek Milli Takımı, çalışmalarını Köyceğiz Gölü'nde sürdürüyor. Hava şartlarının uygun olması ve gölde tekne trafiğinin olmamasından dolayı Litvanya, Macaristan, Moldova, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerin yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu birçok su sporları takımı Köyceğiz'i tercih ediyor. Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki kamp alanında çalışmalarını sürdüren Kürek Milli Takımı sporcuları da 4 kilometrelik parkurda kürek çekiyor.

HAVA VE SU ÇOK ÖNEMLİ

KÖYCEĞİZ'İN birçok ülkeye ev sahipliği yaptığını anlatan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, "Şimdi bütün dünyanın olduğu gibi bizim de nihai hedefimiz Paris 2024. Bizimkisi bir outdor sporu. Bu outdor sporunda tabii ki hava ve suyun önemi çok büyük. Burada ülke olarak bizim iklim ve su şartları avantajımız var. Litvanya, Macaristan, Moldova bizle beraber aynı şartlarda kamp yapabilmek için burada. Şu anda bu avantajı değerlendiriyoruz" dedi.

'ÇOK İYİ SONUÇLAR ALDIK'

ERTÜRK, kamp çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini, yıl başında olmalarına rağmen sporcuların çok iyi kilometre yaptığını dile getirdi. Özellikle uzun mesafe kış dönemi kamplarını Köyceğiz Gölü'nde yaptıklarını ve çok iyi sonuçlar aldıklarını vurgulayan Ertürk, "Paris'te hem ülkemizin hem de sporcularımızın yüzü gülecek" ifadesini kullandı.

ÖMER KUNDAKÇI