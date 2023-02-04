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Haberler Cumartesi Podyumda gelinler geçidi!

Podyumda gelinler geçidi!

4.2.2023

Podyumda gelinler geçidi!

Bu yıl ikinci kez hayata geçirilen Balıkesir Düğün, Kına ve Sünnet Festivali (Badufest) kapsamında, 3 gün boyunca göz alıcı gelinlik, bindallı ve abiyeler sergilendi. Balıkesir Asos Garden'de Ufuk Kuvvetli öncülüğünde düzenlenen organizasyonda, 15 firma tarafından 15 ayrı defile yapıldı. Koreografisi Behrem Turan tarafından gerçekleştirilen ve 30 modelin boy gösterdiği defilelerde, podyumların sempatik yüzü Wilma Elles de baş manken olarak görev aldı. Ziyaretçilerin ilgiyle izlediği etkinliğe katkıda bulunan kişilere ve sponsorlara teşekkür plaketi veren Ufuk Kuvvetli, önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir festival yapmayı düşündüklerini söyledi.

ERCAN AKGÜN

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